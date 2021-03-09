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Противостояние в Чкондидской епархии в Мартвили 8 марта 2021 года

Инцидент в Западной Грузии: в каком состоянии пострадавшие во время драки в епархии

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Грузинская православная церковь (71)
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Двух представителей медиа, пострадавших во время инцидента в епархии Мартвили и Чкондиди, перевели в реферальный госпиталь Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети).

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Во время инцидента в епархии, который произошел на балконе резиденции митрополита, рухнули деревянные перила и люди упали с цокольного этажа, около десяти человек – в  основном представители СМИ – получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По словам врача зугдидской больницы Левана Кобалия, у обоих пациентов, доставленных в их клинику, сотрясение мозга. У журналиста "POSTV" Иосеба Хоперия перелом четвертого позвонка. Его переводят в Тбилиси. У журналиста "ТВ Пирвели" Папуны Шушания перелом кости лодыжки. Он не остался в клинике и продолжает лечение дома.

Что касается остальных четырех представителей СМИ, у оператора "Рустави 2" повреждено сухожилие в области плеча, а у трех операторов – сотрясение мозга, ушибы и царапины.

Конфликт между духовенством: драка с пострадавшими в епархии в Мартвили - видео
© Sputnik / STRINGER
Конфликт среди духовенства: драка с пострадавшими в епархии в Мартвили - видео

Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе, комментируя ситуацию в Чкондидской епархии, назвал произошедшее "моментом свирепого преследования". По его оценке, это была попытка вторжения в резиденцию епархии.

"Подобное церковь в современной эпохе не помнит. Это небывалая наглость. Это значит растоптать церковь и святыню. Проходило собрание, во время которого произошло вторжение. Епархия имеет право проводить собрания без присутствия посторонних. Это преследование. Мы объявляем полную поддержку владыке Стефане (митрополит Мартвильский и Чкондидский – ред.). Я это говорю от имени многих священнослужителей", – заявил Джагмаидзе.

При этом официальный представитель Патриархии пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время инцидента.

"Я очень сожалею из-за случившегося инцидента, во время которого пострадали люди, среди них журналисты. Это очень печальный факт. Желаю им выздоровления. Там балкон довольно узкий. Журналисты туда вообще не должны подниматься", – отметил Джагмаидзе.

События, произошедшие в епархии, оценивают и теологи. По их словам, митрополит Стефане всегда отличался деструктивными действиями и демонстраций силы старается подчинить себе сторонников бывшего митрополита Петре Цаава.

Противостояние в Чкондидской епархии в Мартвили 8 марта 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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"Владыка Стефане – довольно одиозная фигура. Он отличается агрессивностью. Это не первый случай в его практике. Он поехал туда для того, чтобы наказать и "навести порядок" в епархии, усмирить все всех тамошних священнослужителей и подчинить их себе. Конечно, он не смог это сделать. Это, в целом, указывает на очень глубокий церковный кризис и тяжелое положение, культивацией чего занимается секретариат Патриархии", – заявил теолог Георгий Тигинашвили.

Противостояние между служителями епархии и паствой началось после того, как новый митрополит Чкондидский и Мартвильский владыка Стефане приостановил сан первосвященников двум дьяконам, симпатизирующим прежнему настоятелю епархии. При выяснении отношений между служителями церкви и мирскими на балконе, где все это происходило, обвалились деревянные перила и люди попадали вниз. Пострадали около десяти человек, в том числе и журналисты "Формулы-1", "Mtavari arkhi", "POSTV", "TV Pirveli" и "Rustavi 2". Инцидент произошел в понедельник днем.

Темы:
Грузинская православная церковь (71)
Теги:
Конфликт, Грузинская православная церковь, Грузия

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