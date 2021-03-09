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Столовая комната в одном из детских садов

Часть детсадов в Тбилиси прервали работу – коронавирус нашли у детей и педагогов

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (981)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210309/251113302/Iz-za-koronavirusa-v-Tbilisi-priostanovlen-uchebnyy-protsess-v-25-detskikh-sadakh.html

Дезинфекция, термоскрининг, тестирование – повседневные атрибуты жизни каждого детского сада, но полностью исключить случаи заражения как детей, так и персонала им не удается

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Занятия прерваны в 25 садах Тбилиси – коронавирус нашли у детей и педагогов. Восемь из этих детсадов не открылись уже 1 марта после возобновления учебного процесса, а 17 – закрыты в связи с последующими подтвержденными случаями, сообщает Агентства по управлению детскими садами мэрии столицы.

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По данным агентства, в государственных детских садах Тбилиси учебный процесс продолжается с соблюдением всех мер безопасности, установленных Минздравом страны. То есть во всех детских садах проводится тестирование персонала на COVID-19, термоскрининг и регулярная санитарная уборка помещений.

Детская игровая площадка
© CC0 / Pixabay
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"Согласно регламенту предотвращения распространения коронавируса, при обнаружении факта заражения, администрация детского сада связывается с родителями детей и сообщит им о прекращении процесса воспитания. При этом после подтверждения факта заражения здание детского сада дезинфицируется, и по истечении соответствующего периода изоляции учреждение возобновляет свою работу", – говорится в сообщении.

Тбилисское агентство по управлению детскими садами начало тестирование на коронавирус персонала дошкольных учреждений с  25 февраля. К этому времени 20% сотрудников детских садов прошли ПЦР-тестирование, а 80% – тесты на антигены.

Тестирование проводится регулярно раз в две недели.

В Тбилиси насчитывается 183 государственных дошкольных учреждения.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (981)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Тбилиси, Детский сад, Грузия

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