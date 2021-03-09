Часть детсадов в Тбилиси прервали работу – коронавирус нашли у детей и педагогов

Дезинфекция, термоскрининг, тестирование – повседневные атрибуты жизни каждого детского сада, но полностью исключить случаи заражения как детей, так и персонала им не удается

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Занятия прерваны в 25 садах Тбилиси – коронавирус нашли у детей и педагогов. Восемь из этих детсадов не открылись уже 1 марта после возобновления учебного процесса, а 17 – закрыты в связи с последующими подтвержденными случаями, сообщает Агентства по управлению детскими садами мэрии столицы.

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По данным агентства, в государственных детских садах Тбилиси учебный процесс продолжается с соблюдением всех мер безопасности, установленных Минздравом страны. То есть во всех детских садах проводится тестирование персонала на COVID-19, термоскрининг и регулярная санитарная уборка помещений.

"Согласно регламенту предотвращения распространения коронавируса, при обнаружении факта заражения, администрация детского сада связывается с родителями детей и сообщит им о прекращении процесса воспитания. При этом после подтверждения факта заражения здание детского сада дезинфицируется, и по истечении соответствующего периода изоляции учреждение возобновляет свою работу", – говорится в сообщении.

Тбилисское агентство по управлению детскими садами начало тестирование на коронавирус персонала дошкольных учреждений с 25 февраля. К этому времени 20% сотрудников детских садов прошли ПЦР-тестирование, а 80% – тесты на антигены.

Тестирование проводится регулярно раз в две недели.

В Тбилиси насчитывается 183 государственных дошкольных учреждения.