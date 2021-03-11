Джекпот сорван: лектор Тбилисского госуниверситета стала миллионером

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Стало известно имя нового миллионера в Грузии – джекпот размером 1 015 291 лари (более 300 тысяч долларов) от "Лото 6/42" выиграла лектор Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили Марине Кобахидзе.

Житель США сорвал джекпот в миллиард долларов>>

Счастливая комбинация оказалась такой: 2, 14, 17, 20, 34, 38.

Лотерея была разыграна 9 марта, однако победитель объявился не сразу. Компания "Национальная лотерея Грузии" просила игроков перепроверить свои билеты "Лото 6/42". Личность победителя представитель Национальной лотереи Грузии назвал в эфире телекомпании Imedi.

Фортуна улыбнулась 55-летней Кобахидзе, которая живет в Тбилиси. Она купила счастливый билет на проспекте Казбеги всего за два лари (менее доллара).

В "Лото 6/24" разыграли джекпот уже четыре раза, и уже во второй раз сумма выигрыша составила более миллиона лари.

Самый крупный выигрыш в Грузии в лотерею был зафиксирован в 2010 году, когда джекпот размером 4,4 миллиона лари (2,5 миллиона долларов) выиграла 44-летняя вынужденная переселенка из Абхазии Заира Тординава.