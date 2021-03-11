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Ираклий Гарибашвили выступает перед парламентом Грузии 22 февраля 2021 года

"Не расслабляться!" – премьер Грузии предупредил о третьей волне коронавируса

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210311/251136104/Ne-rasslablyatsya--premer-Gruzii-predupredil-o-treey-volne-koronavirusa.html

Глава грузинского правительства призвал всех жителей страны соблюдать коронавирусные правила и регуляции

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Жители Грузии должны продолжать соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить третьей волны коронавируса в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

Коронавирус в Грузии: изменился ли план вакцинации?>>

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 395

В стране снято большинство ограничений, которые действовали с 28 ноября – заработал общественный транспорт, рестораны и кафе, торговые центры и вещевые рынки. Грузия восстанавливает регулярное авиасообщение с другими странами, в столицу уже начали вновь прибывать туристы. Однако в стране все еще действует ограничение на передвижение с 21:00 до 5:00 и повсеместный масочный режим.

"Мы сняли определенные ограничения, но последние дни видим динамику – наблюдается определенное прибавление случаев (инфицирования коронавирусом – ред.). Также со стороны населения наблюдается расслабление и пренебрежение регуляциями", – сказал Гарибашвили.

По его словам, это проявляется в том, что резко упал показатель ношения масок, что категорически неприемлемо.

"Я еще раз хочу обратиться к населению с просьбой соблюдать это простое и элементарное правило, чтобы не допустить развития третьей волны в стране", – заявил Гарибашвили.

Гарибашвили сказал, что лично участвует в переговорах с производителями вакцин и странами-партнерами, и еще раз подчеркнул – скоро в стране появится вакцина, а до этого времени необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не возникла необходимость вновь вводить ограничения.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 395, скончались девять человек.

По официальным данным, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 274 045 случаев заражения.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Грузия

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