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Екатерина Тикарадзе

Каждый сможет сам выбрать вакцину - глава Минздрава Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (987)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210311/251138908/Kazhdyy-smozhet-sam-vybrat-vaktsinu---glava-Minzdrava-Gruzii.html

Грузия не исключает закупку и китайской вакцины, чтобы у населения был более широкий выбор, а пока придется выбирать из двух препаратов - AstraZeneca и Pfizer

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Вакцинация в Грузии будет добровольной и каждый сам сможет выбрать ту вакцину, которой доверяет больше, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Вакцина на подходе – первая партия начнет поступать в Грузию с 13 марта>>

Но выбрать можно будет только из тех вакцин, которые поступят в страну.

"В Грузии вакцинация добровольная, и мы приветствуем это. Также, конечно, добровольным будет выбор вакцины, и мы дадим возможность нашим гражданам выбрать ту вакцину, которой они доверяют больше. Что касается компонента качества и различия между вакцинами, здесь главное признание вакцины со стороны  регулирующего органа, и когда у китайской вакцины тоже будет признание регулирующего органа, ее надежность не будет ставиться под сомнение", - заявила Тикарадзе.

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По ее словам, китайская вакцина создана по традиционным методам, и, возможно, из-за этого многие отдадут предпочтение именно ей.

Ранее министр категорически отрицала вероятность ввоза китайской вакцины в Грузию, однако недавно в Минздраве страны заявили, что не исключают, что этот препарат все-таки будет закуплен.

На вопрос журналистов, добровольна ли вакцинация и для врачей, Тикарадзе заявила, что она и в случае медиков добровольная, однако министр здравоохранения выразила уверенность, что с их стороны активность будет очень высокая.

"Я уверена, врачи, зная о значении вакцинации, о ее надежности, будут очень активны в этом процессе", - отметила Тикарадзе.

Глава Минздрава отметила, что, по сравнению с декабрем и январем, отношение общества к вакцинации значительно улучшилось, однако этого недостаточно, и ведомство будет и дальше вести в этом направлении информационную кампанию.

Первая партия вакцины от коронавируса начнет поступать в Грузию с 13 марта. Это будет вакцина AstraZeneca.

Грузия на первом этапе получит 43 200 доз вакцины для вакцинации медперсонала.

Первая партия вакцины Pfizer - 29 250 доз - ожидается к 22 марта. Грузия также намерена закупить один миллион доз вакцины Novavaх.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (987)
Теги:
Екатерина Тикарадзе, Вакцина, Грузия

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