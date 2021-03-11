Каждый сможет сам выбрать вакцину - глава Минздрава Грузии

Грузия не исключает закупку и китайской вакцины, чтобы у населения был более широкий выбор, а пока придется выбирать из двух препаратов - AstraZeneca и Pfizer

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Вакцинация в Грузии будет добровольной и каждый сам сможет выбрать ту вакцину, которой доверяет больше, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Вакцина на подходе – первая партия начнет поступать в Грузию с 13 марта>>

Но выбрать можно будет только из тех вакцин, которые поступят в страну.

"В Грузии вакцинация добровольная, и мы приветствуем это. Также, конечно, добровольным будет выбор вакцины, и мы дадим возможность нашим гражданам выбрать ту вакцину, которой они доверяют больше. Что касается компонента качества и различия между вакцинами, здесь главное признание вакцины со стороны регулирующего органа, и когда у китайской вакцины тоже будет признание регулирующего органа, ее надежность не будет ставиться под сомнение", - заявила Тикарадзе.

По ее словам, китайская вакцина создана по традиционным методам, и, возможно, из-за этого многие отдадут предпочтение именно ей.

Ранее министр категорически отрицала вероятность ввоза китайской вакцины в Грузию, однако недавно в Минздраве страны заявили, что не исключают, что этот препарат все-таки будет закуплен.

На вопрос журналистов, добровольна ли вакцинация и для врачей, Тикарадзе заявила, что она и в случае медиков добровольная, однако министр здравоохранения выразила уверенность, что с их стороны активность будет очень высокая.

"Я уверена, врачи, зная о значении вакцинации, о ее надежности, будут очень активны в этом процессе", - отметила Тикарадзе.

Глава Минздрава отметила, что, по сравнению с декабрем и январем, отношение общества к вакцинации значительно улучшилось, однако этого недостаточно, и ведомство будет и дальше вести в этом направлении информационную кампанию.

Первая партия вакцины от коронавируса начнет поступать в Грузию с 13 марта. Это будет вакцина AstraZeneca.

Грузия на первом этапе получит 43 200 доз вакцины для вакцинации медперсонала.

Первая партия вакцины Pfizer - 29 250 доз - ожидается к 22 марта. Грузия также намерена закупить один миллион доз вакцины Novavaх.