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Пандемия коронавируса - вакцина AstraZeneca

Вакцина на подходе – первая партия начнет поступать в Грузию с 13 марта

© AP Photo / Mariam Zuhaib
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (987)
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Первой в страну будет завезена вакцина AstraZeneca, хотя предполагалось, что вакцинация начнется Pfizer. 43 200 доз вакцины предназначены для вакцинации медперсонала

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Первая партия вакцины от коронавируса поступит в Грузию на неделю раньше запланированного срока – уже 13 марта, заявила на брифинге глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

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По ее словам, это будет вакцина AstraZeneca. Препарат будет поставляться поэтапно.

"Сегодня у нас есть очень важная информация о том, что поставки вакцины в Грузию будут производиться в ускоренном темпе. Дата перенесена на неделю раньше. У нас есть подтвержденная информация о том, что с субботы в Грузии начнется поэтапная поставка вакцин", – заявила Тикарадзе.

Она поблагодарила все компании и сотрудников Миздрава, которые в круглосуточном режиме работали в этом направлении.

Грузия на первом этапе получит 43 200 доз вакцины AstraZeneca для вакцинации медперсонала.

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© photo: Sputnik
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Для получения дополнительных доз переговоры ведутся со всеми странами-партнерами, в том числе с Израилем о вакцинах Moderna и Pfizer. Переговоры идут и с Германией, однако она может предоставить вакцину стране только в третьем квартале года, отметила Тикарадзе. По ее словам, переговоры идут с Индией, Кореей, Moderna, Johnson & Johnson. Грузия также не исключает ввоз китайской вакцины.

Грузия должна получить первую партию вакцины Pfizer (29 250 доз) к 22 марта. Первая партия вакцины AstraZeneca должна была поступить в Грузию примерно в то же время, однако она поступит раньше запланированных сроков.

Для получения 1 миллиона 400 тысяч доз вакцины с помощью платформы COVAX Грузия заранее заплатила 5 миллионов 300 тысяч долларов. На эту сумму страна должна получить 1 миллион 400 тысяч доз вакцины для 20% населения (700 тысяч граждан). Грузия также выразила заинтересованность в закупке одного миллиона доз вакцины Novavaх.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (987)
Теги:
Екатерина Тикарадзе, Вакцина, Грузия

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