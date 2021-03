Вакцинация от коронавируса начинается в Грузии с 15 марта – что известно на данный момент?

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Грузия уже получила 43,2 тысячи доз вакцины от коронавируса, и с 15 марта в стране начнется первый этап вакцинации, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе на брифинге.

photo : courtesy of press-service of Ministry of Health, Labour and Social Affairs of Georgia