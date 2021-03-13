Вакцинация от коронавируса начинается в Грузии с 15 марта – что известно на данный момент?

Первая партия вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca прибыла в Грузию в субботу утром

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Грузия уже получила 43,2 тысячи доз вакцины от коронавируса, и с 15 марта в стране начнется первый этап вакцинации, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе на брифинге.

photo : courtesy of press-service of Ministry of Health, Labour and Social Affairs of Georgia Первая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Грузию

Первая партия вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca прибыла в Грузию в субботу утром.

С кого начнется вакцинация

Как заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, на первом этапе вакцинация будет доступна только медперсоналу, и она будет добровольной.

"На сегодняшний день у нас есть 43 200 вакцин, которые, согласно плану Грузии по борьбе с коронавирусом, предназначены для медицинского персонала. На сегодняшний день в базе зарегистрировано 64 051 человек, из которых 54 тысячи подлежат вакцинации", – сказала Тикарадзе.

Процесс вакцинации

По данным министра здравоохранения, медработники смогут уже с субботы зарегистрироваться на специальном портале и выбрать себе время и место для вакцинации.

Глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, в свою очередь, подробно рассказал, где она будет проходить.

"С понедельника вакцинация начнется в 29 центрах. Это специальные кабинеты для прививок в Тбилиси и во всех региональных центрах, у которых есть большой опыт иммунизации. В Тбилиси будет десять таких кабинетов, в Кутаиси и Батуми – по четыре, в Рустави и Зугдиди – по два, в остальных региональных центрах – по одному", – сказал Гамкрелидзе.

При этом он отметил, что 17 марта вакцинация будет доступна еще в 35 медучреждениях, а с 19 марта – еще в 23. Географическую доступность стараются сделать максимальной, чтобы использовать 43 200 доз в кратчайшие сроки.

"Ревакцинация планируется в период от 8 до 12 недель после введения первой вакцины. Для этого поступит 86 тысяч новых доз во второй половине апреля", – добавил он.

Безопасность процесса

Глава Национального центра контроля заболеваний также подчеркнул, что будет вестись учет всех вакцинированных.

"Всем привитым будет выдаваться подтверждающая справка, что он был привит той или иной вакциной в конкретный день. Это будет справка на двух языках с подписью медучреждения и печатью", – сказал Гамкрелидзе.

Также он рассказал и про сам процесс вакцинации.

"Бригады, делающие прививку, будут состоять из трех человек: врача, делающего прививку, врача, который будет опрашивать человека, пришедшего делать прививку, о состоянии здоровья, и регистратора, который будет вводить данные в электронную систему", – отметил Гамкрелидзе.

По его словам, данные о привитых будут публиковаться на портале Национального центра, и итоги будут подводиться каждую неделю.

Планы по вакцинации в Грузии

Глава Национального центра контроля заболеваний рассказал и о планах по вакцинации на год.

"В этом году в стране должны быть привиты 1,7 миллиона человек дважды. Это 3,4 миллиона доз. С учетом потерь мы рассчитываем на 3,9 миллиона доз, которые будут мобилизованы в стране в этом году", – сказал Гамкрелидзе.

По его словам, у Грузии есть гарантии получения 1,4 миллиона доз, над получением остального количества ведется работа.

Гамкрелидзе отметил, что после медработников в первую очередь будут привиты люди, находящиеся в домах престарелых, и персонал по их уходу. Третий этап вакцинации коснется уже лиц старше 75 лет.