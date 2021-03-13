17:44 13 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9606
  • 100 RUB4.5174
  • USD3.3232
Поиск
Пандемия коронавируса COVID - вакцинация вакциной AstraZeneca

Вакцинация от коронавируса начинается в Грузии с 15 марта – что известно на данный момент?

© AP Photo / Virginia Mayo
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/14/250952146.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210313/251159811/V-Gruzii-s-15-marta-nachinaetsya-vaktsinatsiya-ot-koronavirusa--chto-izvestno-na-dannyy-moment.html

Первая партия вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca прибыла в Грузию в субботу утром

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Грузия уже получила 43,2 тысячи доз вакцины от коронавируса, и с 15 марта в стране начнется первый этап вакцинации, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе на брифинге.

Доставка в Грузию первой партии вакцины от коронавируса AstraZeneca
photo : courtesy of press-service of Ministry of Health, Labour and Social Affairs of Georgia
Первая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Грузию

Первая партия вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca прибыла в Грузию в субботу утром.

С кого начнется вакцинация

Как заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, на первом этапе вакцинация будет доступна только медперсоналу, и она будет добровольной.

"На сегодняшний день у нас есть 43 200 вакцин, которые, согласно плану Грузии по борьбе с коронавирусом, предназначены для медицинского персонала. На сегодняшний день в базе зарегистрировано 64 051 человек, из которых 54 тысячи подлежат вакцинации", – сказала Тикарадзе.

Процесс вакцинации

По данным министра здравоохранения, медработники смогут уже с субботы зарегистрироваться на специальном портале и выбрать себе время и место для вакцинации.

Вакцина AstraZeneca
© REUTERS / LUIS ECHEVERRIA
ВОЗ рекомендует продолжить использование вакцины AstraZeneca

Глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, в свою очередь, подробно рассказал, где она будет проходить.

"С понедельника вакцинация начнется в 29 центрах. Это специальные кабинеты для прививок в Тбилиси и во всех региональных центрах, у которых есть большой опыт иммунизации. В Тбилиси будет десять таких кабинетов, в Кутаиси и Батуми – по четыре, в Рустави и Зугдиди – по два, в остальных региональных центрах – по одному", – сказал Гамкрелидзе.

При этом он отметил, что 17 марта вакцинация будет доступна еще в 35 медучреждениях, а с 19 марта – еще в 23. Географическую доступность стараются сделать максимальной, чтобы использовать 43 200 доз в кратчайшие сроки.

"Ревакцинация планируется в период от 8 до 12 недель после введения первой вакцины. Для этого поступит 86 тысяч новых доз во второй половине апреля", – добавил он.

Безопасность процесса

Глава Национального центра контроля заболеваний также подчеркнул, что будет вестись учет всех вакцинированных.

Пандемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Афганистане
© REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL
ВОЗ отреагировала на отказ от вакцины AstraZeneca в части стран ЕС

"Всем привитым будет выдаваться подтверждающая справка, что он был привит той или иной вакциной в конкретный день. Это будет справка на двух языках с подписью медучреждения и печатью", – сказал Гамкрелидзе.

Также он рассказал и про сам процесс вакцинации.

"Бригады, делающие прививку, будут состоять из трех человек: врача, делающего прививку, врача, который будет опрашивать человека, пришедшего делать прививку, о состоянии здоровья, и регистратора, который будет вводить данные в электронную систему", – отметил Гамкрелидзе.

По его словам, данные о привитых будут публиковаться на портале Национального центра, и итоги будут подводиться каждую неделю.

Планы по вакцинации в Грузии

Глава Национального центра контроля заболеваний рассказал и о планах по вакцинации на год.

Работник больницы во время вакцинации AstraZeneca
© REUTERS / Mohammad Ismail
AstraZeneca снизит поставки вакцины в страны ЕС

"В этом году в стране должны быть привиты 1,7 миллиона человек дважды. Это 3,4 миллиона доз. С учетом потерь мы рассчитываем на 3,9 миллиона доз, которые будут мобилизованы в стране в этом году", – сказал Гамкрелидзе.

По его словам, у Грузии есть гарантии получения 1,4 миллиона доз, над получением остального количества ведется работа.

Гамкрелидзе отметил, что после медработников в первую очередь будут привиты люди, находящиеся в домах престарелых, и персонал по их уходу. Третий этап вакцинации коснется уже лиц старше 75 лет.

Теги:
Грузия, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Протесты против роста цен на топливо в Кутаиси. Лозунги водителей
Злые водители : акции протеста из-за рост цен на бензин в Грузии - фото
В Грузию доставлена первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca - видео
В Грузию доставлена первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca - видео
Великий пост 2021: календарь питания
Великий пост 2021: календарь питания
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться