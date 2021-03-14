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Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе

МВД собирается подать в суд на грузинский телеканал

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210314/251164398/MVD-sobiraetsya-podat-v-sud-na-gruzinskiy-telekanal.html

Ведомство возмутили сюжеты, в которых полицейские якобы ведут незаконную деятельность в период действия в стране ограничений

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Министерство внутренних дел в ближайшие дни собирается подать иск на оппозиционный телеканал Formula за распространение ложной информации, заявление МВД распространяет Первый канал.

Речь идет о нескольких сюжетах, прошедших в эфире телеканала, где якобы полицейские ведут незаконную деятельность с использованием служебных транспортных средств в период действия в стране ограничений, введенных из-за пандемии.

Здание ТВ Пирвели
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Телеканал после ряда неудачных попыток продолжает вводить зрителей в заблуждение и тем самым ослаблять доверие общества к полиции", - говорится в заявлении.

По данным МВД, в одном из сюжетов утверждается, что сотрудники полиции покровительствуют гражданам, вовлеченным в проституцию. Хотя ни в одном из сюжетов не были озвучены доказательства факта нарушения полицейскими закона.

Поэтому в ведомстве решили защитить достоинство своих сотрудников в суде.

Теги:
Телевидение, МВД Грузии, Грузия

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