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Горнолыжный курорт Гудаури - подъемники в горах

Горные курорты Грузии работают с соблюдением всех рекомендаций Минздрава

© Sputnik / Vladimir Umikashvili /
Общество
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Темы:
Горнолыжные курорты Грузии (67)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210315/251167369/Gornye-kurorty-Gruzii-rabotayut-s-soblyudeniem-vsekh-rekomendatsiy-Minzdrava.html

С 8 марта горнолыжные курорты Грузии вновь заработали в обычном режиме, однако продолжает действовать ряд других ограничений

ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. Канатки на всех четырех горных курортах Грузии – Гудаури, Бакуриани, Годердзи и Местиа – функционируют с соблюдением эпидемиологических норм и правил, сообщает Компания развития горных курортов Грузии.

Количество людей на канатках и наличие масок контролируются специальной службой безопасности. Без маски к поездке не допускается ни один пассажир.

Горнолыжный курорт Годердзи зимой
© Sputnik / Seyran Baroyan
На горнолыжном курорте Годердзи заработали канатки

В Компании жалуются на неверную информацию, которая распространяется в социальных сетях о якобы несоблюдении правил и рекомендаций.

"Сотрудники Компании развития горных курортов и охранной полиции делают все возможное, чтобы Гудаури и другие горные курорты соответствовали эпидемиологическим нормам и регуляциям, которые необходимы для полноценного функционирования канаток на горных курортах", – говорится в сообщении.

С 8 марта горнолыжные курорты Грузии вновь заработали в обычном режиме, однако продолжает действовать ряд других ограничений. Согласно установленному регламенту, в гондолах одновременно могут находиться только 3 человека.

Темы:
Горнолыжные курорты Грузии (67)
Теги:
Местиа, Годердзи, Бакуриани, Гудаури, Горнолыжные курорты Грузии, Зимние курорты Грузии, Грузия

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