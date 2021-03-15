Горные курорты Грузии работают с соблюдением всех рекомендаций Минздрава

С 8 марта горнолыжные курорты Грузии вновь заработали в обычном режиме, однако продолжает действовать ряд других ограничений

ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. Канатки на всех четырех горных курортах Грузии – Гудаури, Бакуриани, Годердзи и Местиа – функционируют с соблюдением эпидемиологических норм и правил, сообщает Компания развития горных курортов Грузии.

Количество людей на канатках и наличие масок контролируются специальной службой безопасности. Без маски к поездке не допускается ни один пассажир.

В Компании жалуются на неверную информацию, которая распространяется в социальных сетях о якобы несоблюдении правил и рекомендаций.

"Сотрудники Компании развития горных курортов и охранной полиции делают все возможное, чтобы Гудаури и другие горные курорты соответствовали эпидемиологическим нормам и регуляциям, которые необходимы для полноценного функционирования канаток на горных курортах", – говорится в сообщении.

С 8 марта горнолыжные курорты Грузии вновь заработали в обычном режиме, однако продолжает действовать ряд других ограничений. Согласно установленному регламенту, в гондолах одновременно могут находиться только 3 человека.