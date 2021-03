"Чувствую себя прекрасно" – Имнадзе сделал вакцину от коронавируса в прямом эфире

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе одним из первых сделал вакцину от коронавируса в прямом эфире.

Он сделал вакцину в тбилисской инфекционной больнице. Имнадзе отметил, что люди должны поверить, что без вакцинации не удастся победить инфекцию.

Вакцинация проводится препаратом AstraZeneca.

"Чувствую себя прекрасно… Как видите, я сделал вакцину, и в этом нет ничего опасного. В первый день (на вакцинацию) зарегистрировано более двух тысяч медиков. Надеюсь, со временем зарегистрируются все больше моих коллег", – заявил Имнадзе.