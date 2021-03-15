"Чувствую себя прекрасно" – Имнадзе сделал вакцину от коронавируса в прямом эфире

Первыми прививку от коронавируса делают медики, которые имеют непосредственный контакт с инфицированными. Вакцинация проводится препаратом AstraZeneca

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе одним из первых сделал вакцину от коронавируса в прямом эфире.

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Он сделал вакцину в тбилисской инфекционной больнице. Имнадзе отметил, что люди должны поверить, что без вакцинации не удастся победить инфекцию.

Вакцинация проводится препаратом AstraZeneca.

"Чувствую себя прекрасно… Как видите, я сделал вакцину, и в этом нет ничего опасного. В первый день (на вакцинацию) зарегистрировано более двух тысяч медиков. Надеюсь, со временем зарегистрируются все больше моих коллег", – заявил Имнадзе.

photo : courtesy of press-service of Ministry of Health, Labour and Social Affairs of Georgia В Грузии начинается вакцинация от COVID-19

Он назвал сегодняшний день "важным для страны", поскольку именно с 15 марта в Грузии начинается конец эпидемии. Он призвал всех коллег и граждан сделать прививку от коронавируса, чтобы как можно скорее вернуться к нормальному образу жизни.

Что касается скептического отношения части общества к вакцине AstraZeneca, по словам Имнадзе, она такого же высокого качества, как и Pfizer.

"Для меня нет никакого значения будет это AstraZeneca или Pfizer. Это вакцины одинаково высокого качества", – отметил Имнадзе.

Первыми прививку рано утром сегодня сделали врачи клиники "Эвекс" в Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети).

Вакцину от коронавируса в прямом эфире сделала и медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. По ее словам, она чувствует себя прекрасно.

"Иммунизация важна для страны. Победить пандемию можно только и только с помощью иммунизации, когда 60-70% населения любой страны будут вакцинированы и появится иммунный слой. В таком случае инфекция будет побеждена", – заявила Эзугбая.

Что касается министра здравоохранения, то Екатерина Тикарадзе заявила, что сделает прививку, когда это предусмотрено графиком. Но она согласна сделать ее раньше запланированного, если это мотивирует граждан.

Первая партия вакцины шведско-британской компании AstraZeneca поступили в Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины в первую очередь предусмотрены для медицинского персонала. Вакцинация в стране добровольная.