В Грузии заработала горячая линия по вакцинации от коронавируса

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В Грузии заработала горячая линия 15 22, по которой можно узнать все о вакцинации и вакцине, сообщается на странице Минздрава страны в Facebook.
Горячая линия работает круглосуточно, все звонки бесплатные.
В Грузии 15 марта начался процесс вакцинации от COVID-19. Выбора нет – на этом этапе прививают только вакциной AstraZeneca. Обещанный Pfizer до Грузии пока так и не доехал.
Первая партия вакцины шведско-британской компании AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины предусмотрены для медицинского персонала. На вакцинирование зарегистрировались две тысячи медиков.
По словам эпидемиологов, в случае, если в этом году Грузии удастся вакцинировать до 1,6-1,7 миллиона человек, страна сможет вернуться к обычному ритму жизни.
Вакцинация в Грузии добровольная.
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