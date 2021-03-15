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Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице

В Грузии заработала горячая линия по вакцинации от коронавируса

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Вторая волна коронавируса в Грузии (1007)
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По номеру 15 22 каждый может узнать где и когда он сможет сделать прививку, и какой вакциной. Операторы готовы ответить и на любые другие вопросы

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В Грузии заработала горячая линия 15 22, по которой можно узнать все о вакцинации и вакцине, сообщается на странице Минздрава страны в Facebook.

Эпидемия коронавируса - начало вакцинации в Тбилисской инфекционной больнице. Паата Имнадзе
© Sputnik / STRINGER
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Горячая линия работает круглосуточно, все звонки бесплатные.

В Грузии 15 марта начался процесс вакцинации от COVID-19. Выбора нет – на этом этапе прививают только вакциной AstraZeneca. Обещанный Pfizer до Грузии пока так и не доехал.

Первая партия вакцины шведско-британской компании AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины предусмотрены для медицинского персонала. На вакцинирование зарегистрировались две тысячи медиков.

По словам эпидемиологов, в случае, если в этом году Грузии удастся вакцинировать до 1,6-1,7 миллиона человек, страна сможет вернуться к обычному ритму жизни.

Вакцинация в Грузии добровольная.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1007)
Теги:
Вакцинация, Грузия

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