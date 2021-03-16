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Эпидемия коронавируса - вакцинация медицинского персонала вакциной AstraZeneca

"Прививайтесь, вакцина защищает!" – Минздрав Грузии начинает информационную кампанию

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1014)
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Как заявляют специалисты, только массовая вакцинация может остановить пандемию и защитить людей от инфицирования коронавирусом

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Минздрав Грузии призывает врачей страны пройти вакцинацию от коронавируса и начинает информационную кампанию "Прививайся, вакцина защищает!", сообщается на странице ведомства в Facebook.

Главный эпидемиолог Грузии призвал медиков пройти вакцинацию от COVID-19>>

Вакцина компании AstraZeneca авторизирована ВОЗ и удовлетворяет всем строгим стандартам безопасности, эффективности и качества, отмечено в заявлении Минздрава.

"Вакцинация снижает риск инфицирования, заболеваемости и смертности. Вакцина – это завершение пандемии", – говорится в сообщении.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
© Sputnik / STRINGER
В Грузии заработала горячая линия по вакцинации от коронавируса

Как заявляют специалисты, после первой прививки человек уже защищен от инфицирования, но обязательна и вторая прививка, чтобы добиться выработки полного иммунитета от COVID-19.

В Минздраве предупреждают, что даже в том случае, если человек получит обе дозы вакцины, он обязан носить маску и соблюдать соцдистанцию. Время прививок назначается заранее во избежание скопления людей и очередей.

В Минздраве Грузии отмечают, что вакцину AstraZeneca в Великобритании, странах ЕС, Канаде, Австралии и более 50 странах мира используют уже более трех месяцев. В ЕС этой вакциной вакцинированы более 5 миллионов человек, в Великобритании – более 11 миллионов.

"Вакцинация COVID-19 – это индивидуальное право и всеобщая ответственность. Сделай прививку и защити твою жизнь и здоровье. Вакцина защищает нас. Вместе остановим пандемию COVID-19", – говорится в заявлении ведомства.

В Грузии на вакцинацию от коронавируса зарегистрировались около 5 тысяч медиков. Прививки в первый день вакцинации уже сделали более 500 врачей.

Первая партия вакцины AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины в первую очередь предусмотрены для медицинского персонала. Других вакцин в стране пока нет, но они должны поступить, и тогда у граждан будет выбор, какой из них привиться.

Вакцину от коронавируса в прямом эфире уже сделали замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе, меддиректор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе и другие известные врачи.

По словам эпидемиологов, в том случае, если в этом году Грузии удастся вакцинировать до 1,6-1,7 миллиона человек, тогда страна сможет вернуться к обычному ритму жизни.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1014)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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