Сколько человек в Грузии сделали прививку от коронавируса? – последние данные

К этому времени на вакцинацию зарегистрировались 5 350 человек, чуть больше половины из них уже сделали прививки от коронавируса

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В Грузии, по последним данным, вакцинацию от коронавируса прошли 2 719 человек, сообщается на странице Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья в Facebook.

"Польза превышает риски" – ВОЗ рекомендует продолжать использовать вакцину AstraZeneca>>

Всего на вакцинацию зарегистрировано 5 350 человек.

Замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния надеется, что медперсонал активнее включится в процесс вакцинации.

"В течение последних дней были довольно активные заявления по поводу возможных побочных действий вакцины AstraZeneca. Однако, к этому времени ни регулирующий европейский орган лекарств, ни ВОЗ не подтверждают причинно-следственную связь AstraZeneca с побочными действиями", – заявила Габуния.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинируют врачей, которые относятся к группе повышенного риска.

По словам эпидемиологов, что преодолеть пандемию, необходимо вакцинировать хотя бы 60% населения страны – это около 1,7 миллиона человек.

Центр по контролю заболеваний еще раз призвал всех, особенно медиков, быть более активными и сделать прививку от коронавируса.

Пока в Грузии вакцинация, которая началась с 15 марта, проводится одной единственной вакциной – AstraZeneca, но в ближайшем будущем ожидается поступление и других препаратов от коронавируса.

Вакцину от коронавируса в прямом эфире уже сделали замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе, меддиректор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе и другие известные врачи.

Сегодня прививку от коронавируса собирается сделать президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.