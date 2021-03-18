Правительство Грузии делает еще одно послабление для въезжающих в страну иностранцев

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Иностранцы, имеющие одноразовую прививку вакциной Johnson & Johnson, имею право на беспрепятственный въезд в Грузию, сообщается на сайте "Законодательного вестника" ("Мацне").
Правила въезда в Грузию в марте, апреле и мае 2021 года>>
Соответствующие поправки правительство Грузии внесло 17 марта в правила изоляции и карантина.
Как известно, для полной вакцинации от коронавируса препаратом Johnson & Johnson, в отличие от других вакцин, требуется только одна прививка.
В случае остальных вакцин, с каждого въезжающего в страну требуется документ, подтверждающий проведение полного курса вакцинации в количестве двух доз.
"Любое лицо, прибывшее из-за границы (несмотря на гражданство), в случае предоставления на границе документа, подтверждающего полный курс любого типа ковидвакцинации (две дозы, а в случае Johnson & Johnson – одна доза) не подлежит ограничениям, определенным этим постановлением", – говорится в документе.
Если же вакцинация не пройдена, то необходимо выполнить ряд требований.
Так, граждане стран Евросоюза и ряда других государств смогут въехать на территорию Грузии воздушным путем при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прилета. На третий день своего пребывания они обязаны сделать повторный тест за свой счет.
Вакцина от коронавируса, разработанная американским концерном Johnson & Johnson и одобрена профильным ведомством Евросоюза и Еврокомиссией.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также рекомендовали к применению вакцину от COVID-19 компании Johnson & Johnson, указав на ее безопасность и эффективность.
С 1 февраля 2021 года Грузия сняла все ограничения на регулярное международное авиасообщение. Въезд в страну разрешен только воздушным путем. Сухопутные границы Грузии остаются закрытыми.
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