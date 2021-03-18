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Ночные ограничения в Грузии остаются в силе и во время Новруз Байрама

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1032)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210318/251206657/Nochnye-ogranicheniya-v-Gruzii-ostayutsya-v-sile-i-vo-vremya-Novruz-Bayrama.html

В правительстве заявляют, что ограничения будут сниматься постепенно по мере улучшения эпидемиологической ситуации, но не ради многолюдных праздников, сопряженных с высоким риском распространения коронавируса

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Межведомственный координационный совет счел нецелесообразным снимать ограничения на передвижение в ночное время во время праздника Новруз Байрам, заявил руководитель администрации правительства Грузии Илья Дарчиашвили на брифинге в четверг.

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Новруз Байрам — праздник весны и наступления Нового года по солнечному летоисчислению у мусульман, который совпадает с днем весеннего равноденствия и приходится на 20-21 марта. Праздничные мероприятия проходят и в Грузии. Наиболее широко этот праздник отмечают в регионе Квемо Картли, значительную часть населения которого составляют этнические азербайджанцы.

"К координационному совету обратились в связи с народным праздником Новруз Байрам и попросили на одну ночь снять ограничения на передвижение в ночные часы. Координационный совет считает нецелесообразным снимать эти ограничения во время культурных, религиозных и других праздников из-за их многолюдности и высокого риска распространения вируса. Следовательно,  смягчать ограничения в связи с подобными праздниками считаем нецелесообразным", - заявил Дарчиашвили.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Так называемый "комендантский час" в Грузии действует с 9 ноября 2020 года. Изначально ограничение на передвижение граждан действовало с 22:00 до 05:00, но с 28 ноября из-за ухудшения эпидситуации его было решено продлить на час - с 21:00 до 05:00.

Власти Грузии в четверг объявили о послаблении ряда ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. Однако, по словам Дарчиашвили, запрет на передвижение в ночное время остается в силе.

"На данном этапе в силе остается ограничение на передвижение ночью, поскольку это является единственным действенным рычагом для сокращения мобильности", - отметил Дарчиашвили.

Ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00 – одно из немногих оставшихся ограничений, наряду с масочным режимом и запретом на массовые мероприятия, которые будут действовать в Грузии еще неопределенное время, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1032)
Теги:
Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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