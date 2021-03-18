Минздрав Грузии может приостановить вакцинацию от коронавируса

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Совет группы экспертов по иммунизации и комитет по управлению побочными явлениями до конца дня примет решение по поводу продолжения вакцинации от коронавируса из-за случая в Ахалцихе, заявила замглавы Минздрава Тамара Габуния.

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"Сегодня соберется совет группы экспертов по иммунизации, а также комитет по управлению побочными явлениями, который примет решение о продолжении вакцинации и программе вакцинации", - сказала Габуния.

При этом она отметила, что решение по вакцинации станет известно до конца дня.

"На исследование не понадобится много времени, ответ будет известен в течение 24 часов, также мы на месте проведем исследования. Также мы подключим международный комитет ВОЗ, так как случаи такого типа требуют международной подотчетности и причинно-следственный анализ должен проведен по международным стандартам. Но насколько мы считаем целесообразным отложить на определенный период вакцинацию, пока не будет у нас точного ответа, мы обсудим это сегодня", - сказала Габуния.

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Вакцинация против коронавируса вакциной AstraZeneca в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинируют врачей, которые относятся к группе повышенного риска. По последним данным, вакцинацию от коронавируса прошли 2 719 человек.