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Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице

Минздрав Грузии может приостановить вакцинацию от коронавируса

photo : press-service of the President of Georgia
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1034)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210318/251208864/Minzdrav-Gruzii-mozhet-priostanovit-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa.html

Ведомство намерено подключить международный комитет ВОЗ, так как случаи реакции на вакцинацию требуют международной подотчетности

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Совет группы экспертов по иммунизации и комитет по управлению побочными явлениями до конца дня примет решение по поводу продолжения вакцинации от коронавируса из-за случая в Ахалцихе, заявила замглавы Минздрава Тамара Габуния.

В Ахалцихе молодая нянечка впала в кому после прививки от коронавируса.

Скорая помощь 112 и патрульная полиция у входа в инфекционную больницу. Грузия борется с коронавирусом
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Ахалцихе медсестра впала в кому после вакцинации от коронавируса - СМИ

"Сегодня соберется совет группы экспертов по иммунизации, а также комитет по управлению побочными явлениями, который примет решение о продолжении вакцинации и программе вакцинации", - сказала Габуния.

При этом она отметила, что решение по вакцинации станет известно до конца дня.

"На исследование не понадобится много времени, ответ будет известен в течение 24 часов, также мы на месте проведем исследования. Также мы подключим международный комитет ВОЗ, так как случаи такого типа требуют международной подотчетности и причинно-следственный анализ должен проведен по международным стандартам. Но насколько мы считаем целесообразным отложить на определенный период вакцинацию, пока не будет у нас точного ответа, мы обсудим это сегодня", - сказала Габуния.

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Вакцинация против коронавируса вакциной AstraZeneca в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинируют врачей, которые относятся к группе повышенного риска. По последним данным, вакцинацию от коронавируса прошли 2 719 человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1034)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Министерство здравоохранения Грузии, Грузия

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