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Природа и пейзажи. Волшебный лес Сабадури - живая сказка Грузии

Минсельхоз Грузии работает над 10-летним планом управления лесами

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Экология в Грузии (185)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210319/251211582/Minselkhoz-Gruzii-rabotaet-nad-10-letnim-planom-upravleniya-lesami.html

В январе 2021 года в Грузии в силу вступил новый Лесной кодекс, который предполагает учет лесов и определение их предназначения

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Чтобы правильно управлять лесохозяйственными операциями, важно иметь инвентаризацию леса и 10-летний план управления лесами, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.

"В 2021 году планируется подготовить 10-летние планы управления на лесных участках Адыгени, Тетрицкаро и Амбролаури, общей площадью в 169 187 гектаров. В этом году лесовосстановительные мероприятия запланированы на 297 гектарах", – заявил Давиташвили в парламенте. 

В ходе своего выступления, министр отметил важность реализации реформы лесной отрасли.

Природа и пейзажи. Волшебный лес Сабадури - живая сказка Грузии
© Sputnik / STRINGER
У Грузии появился новый Лесной кодекс

"Работа над лесной концепцией началась в 2018 году. Проводились дискуссии с местными экспертами, а также была высокая включенность международных доноров, многие страны Европы работали над усилением возможностей министерства. В результате в 2020 году парламент принял новый Лесной кодекс, который устанавливает практику устойчивого лесопользования в стране, что позволит использовать природные ресурсы с получением большей экономической выгоды, а также позволит иметь лучшее экологическое состояние лесов", – сказал Давиташвили.

В январе 2021 года в Грузии в силу вступил новый Лесной кодекс, который предполагает учет лесов и определение их предназначения. По последним данным, в Грузии 2,7 миллиона гектаров территории покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров). Однако это неточные данные, так как лесной ландшафт постоянно претерпевает изменения и площадь лесного фонда меняется. С текущего года все леса Грузии будут учтены и поделены по типу собственности и по категориям.

Также теперь уже возможно провести такие мероприятия, которые помогут оценить положение лесов в самых труднодоступных местах как с политической, так и с географической точки зрения, и получить данные о развитии или деградации лесов, их многообразии, влиянии климатических изменений и так далее.

Темы:
Экология в Грузии (185)
Теги:
Леван Давиташвили, Национальное лесное агентство Грузии, Грузия

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