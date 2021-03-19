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Эпидемия коронавируса - туристы в масках

Ковид-статистика на 19 марта: в Грузии сохраняется стабильная эпидситуация

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1041)
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Число инфицированных в последние дни медленными темпами, но продолжает снижаться не только в столице, но и в регионах

ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Из 360 новых случаев заражения COVID-19, выявленных в Грузии за минувшие сутки, 164 случая подтвердились в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca
© AP Photo / Alastair Grant
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Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Имерети – 71, Квемо Картли – 29, Кахети – 23, Шида Картли – 22, Аджария – 20, Самегрело - Земо Сванети – 13, Гурия – 10, Мцхета-Мтианети – четыре, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – три, Самцхе-Джавахети – один.

В данное время в стране 3 461 активный случай заражения, из которых 1 434 человека лечатся в больницах, 154 – размещены в ковид-гостиницах, 1 873 – проходят курс лечения на дому. 235 – помещены в карантинные зоны. В самоизоляции находятся 5 574 гражданина.

Состояние 271 человека расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключен 81 человек.

Первый случай инфицирования COVID-19 был зарегистрирован в Грузии 26 февраля 2020 года, и с тех пор в стране зафиксировали 276 796 случаев заражения коронавирусом, вылечились 269 626 пациентов, скончались 3 683.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1041)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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