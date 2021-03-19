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Здание телекомпании Рустави 2

Новый виток старого дела: бывшие владельцы "Рустави 2" требуют ареста имущества ТВ

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210319/251217470/Novyy-vitok-starogo-dela-byvshie-vladeltsy-Rustavi-2-trebuyut-aresta-imuschestva-TV.html

ТВ "Рустави 2" ждет очередной судебный процесс – бывшие владельцы собираются помешать возможной продаже имущества телекомпании

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Бывшие владельцы телекомпании "Рустави 2" Джарджи Акимидзе и Давид Двали обратились в суд с исковым требованием наложить арест на имущества телекомпании в связи с планируемой реорганизации, об этом журналистам сообщил их адвокат Каха Кожоридзе.

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Гендиректор "Рустави 2" Паата Салия в начале марта заявил о реорганизации телеканала из-за убыточности. Сначала сотрудникам сократили зарплаты, а после обещали сократить штат. В начале этой неделе в СМИ появилась информация о преобразовании телеканала в медиа-холдинг, в который также войдет интернет-издание Prime Time.

"После появления информации о возможной продаже "Рустави 2" или создания нового холдинга, мы обратились в суд и потребовали наложить запрет на продажу имущества телекомпаний и ограничить ее директора в полномочиях", – сказал Кожоридзе.

Тбилисский городской суд. У входа в здание во время судебного процесса над задержанными
© Sputnik / Alex Shlamov
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По его словам, Двали и Акимидзе также потребовали наложить арест на имущество телеканала до решения суда.

Джарджи Акимидзе и Давид Двали основали "Рустави 2" вместе с Эроси Кицмаришвили (его уже нет в живых) в 1994 году. В 2019 году они через суд потребовали вернуть им 60-процентную долю, которой они владели на момент продажи телекомпании в 2004 году Паате Карсанидзе. Позже Карсанидзе перепродал канал Кибару Халваши.

Бывшие владельцы телеканала утверждают, что их "силой и грубым вмешательством властей" вынудили продать "Рустави 2". В то время у власти уже была команда Михаила Саакашвили. Начиная с 2003 года, "Рустави 2" был главной информационной поддержкой "революции роз", чуть позже – победившего "Единого национального движения", а после прихода к власти основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинской мечты" (2012 год) стал главным оппозиционным телеканалом.

Микрофон телекомпании Рустави 2
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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После смены власти Акимидзе и Двали обратились в прокуратуру, которая признала их пострадавшей стороной, но расследование так и не было завершено. После 2004 года "Рустави 2" множество раз переходил из рук в руки.

В 2016 году гражданский иск в суд подал Кибар Халваши. Он потребовал от владельцев на то время телеканала вернуть ему все 100% и пообещал, в случае победы, уступить Двали и Акимидзе половину.

Халваши выиграл дело в судах всех трех инстанций, доказав, что в 2006 году у него отобрали "Рустави 2". Позже Европейский суд по правам человека объявил, что не нашел нарушений в процессе судопроизводства в Грузии.

В результате 18 июля 2019 года "Рустави 2" перешел к Халваши и его компании "Панорама".

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Теги:
ТВ "Рустави 2", Суд, Грузия

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