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Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca

В четырех районах Аджарии приостановлен процесс вакцинации

© AP Photo / Alastair Grant
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1043)
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Вакцинацию на неопределенное время прекратили в Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло, в Минздраве Аджарии не могут назвать, по какой причине было принято такое решение

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. В четырех районах Аджарии – Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло приостановлен процесс вакцинации, данную информацию корреспонденту "Новости-Грузия" подтвердили в министерстве здравоохранения Аджарии.

Вместе с тем активно продолжается вакцинация в Батуми и Кобулети. Здесь вакцинацию препаратом AstraZeneca сделали более 330 медиков.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca
© AP Photo / Alastair Grant
Грузия продолжит вакцинацию препаратом AstraZeneca - Минздрав

В министерстве здравоохранения региона не поясняют, когда именно возобновится процесс вакцинации в высокогорной Аджарии и что стало причиной прекращения иммунизации. Однако сообщили, что общее заявление по ситуации с вакцинацией сделает Минздрав Грузии.

Связано ли это решение со смертью 27-летней медсестры из Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) пока неизвестно. У нее развился анафилактический шок после вакцинации препаратом AstraZeneca. На следующий день она скончалась в Первой университетской клинике в Тбилиси, куда была доставлена бригадой медицины катастроф.

В Центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии сообщили, что из 3 365 вакцинированных человек было зафиксировано только четыре серьезных осложнения, но ни одного анафилактического шока.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1043)
Теги:
Вакцинация, Аджария, Грузия

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