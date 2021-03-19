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Саломе Зурабишвили

"Это несправедливо" - президент Грузии прокомментировала гибель медсестры от вакцинации

photo : Gakharia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1045)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210319/251221568/Prezident-Gruzii-soboleznuet-seme-pogibshey-posle-vaktsinatsii-medsestry.html

Трагический случай призывает нас к большей осторожности, к еще большему соблюдению мер, но не к отступлению, считает президент

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили соболезнует семье медсестры Меги Бакрадзе, которая скончалась после вакцинации.

"Хочу выразить свою глубокую печаль и соболезнования семье Меги Бакрадзе. Я разделяю большое горе, вызванное этой несправедливой и ранней смертью. Очень несправедливо, когда смерть отнимает у нас молодую женщину, медсестру, которая стойко боролась с пандемией, отнимает именно тогда, когда вместе с вакциной появилась новая надежда", - говорится в сообщении на сайте президента.

Новая батумская республиканская больница
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Она прекрасно знала, что без вакцины к имеющимся у нас 3 683 жертвам добавилась бы еще больше до окончательного поражения пандемии, отмечает президент.

"Она прекрасно знала, что должна была пройти этот путь, и оставила нам следующие слова: "Вакцинация необходима, чтобы перенести этот вирус и выжить". Она сама решила дать пример, выйти на передовую линию, и она останется героем этой борьбы", - отмечено в сообщении.

По словам Зурабишвили, ее пример призывает нас к большей осторожности, к еще большему соблюдению мер, но не к отступлению.

Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"На таких людей стояла и стоит наша страна. Из-за этих людей и с учетом их примера, мы должны добиться политического примирения и умиротворения в стране, которых наше общество ожидает и заслуживает!" - отмечает Зурабишвили.

27-летняя медсестра из Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) скончалась 19 марта в результате вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок.

Случай произошел в клинике "Имеди" в Ахалцихе, которая за три дня вакцинировала 16 медработников, медсестре сделали прививку от коронавируса 18 марта в 12:15. Как сообщают врачи, которые беседовали с ней перед вакцинацией, в анамнезе у женщины не было аллергических реакций и она систематически прививалась от свиного гриппа.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca
© AP Photo / Alastair Grant
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На месте женщине оказали неотложную медицинскую помощь, однако снять реакцию не удалось. Она была переведена в реанимационное отделение и из-за резкого ухудшения состояния была интубирована и подключена к аппарату искусственного дыхания. Пациентка скончалась в тбилисской Первой университетской клинике, куда ее доставили ночью.

Семья скончавшейся пациентки требует установления причины ее смерти. По их словам, перед вакцинацией ее не проверили должным образом. Сестра скончавшейся медсестры утверждает, у нее не были такие анализы, при которых можно было делать вакцинацию.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1045)
Теги:
Саломе Зурабишвили, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Грузия

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