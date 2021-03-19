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Пандемия коронавируса - вакцинация

Родственники погибшей медсестры требуют справедливого расследования

© AP Photo / Jorge Saenz
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1046)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210319/251222415/Rodstvenniki-pogibshey-medsestry-trebuyut-spravedlivogo-rassledovaniya.html

МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по факту "причинение смерти по неосторожности", а сотрудники полиции опрашивают работников клиники

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Семья погибшей от вероятного анафилактического шока после прививки от коронавируса 27-летней Меги Бакрадзе требуют справедливого расследования и наняли адвоката, заявил дядя погибшей Тариел Бакрадзе.

Случай произошел в клинике "Имеди" в Ахалцихе, которая за три дня вакцинировала 16 медработников, медсестре сделали прививку от коронавируса 18 марта. У женщины по предварительным данным случился анафилактический шок и она была переведена в реанимационное отделение . Пациентка скончалась 19 февраля в тбилисской Первой университетской клинике, куда ее доставили ночью.

Саломе Зурабишвили
photo : Gakharia / FB
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"Пока позиция семьи следующая: мы попытаемся своими силами довести все до справедливого завершения. Пока мы не встречались со следователями и говорить о доверии к следствию я не могу. Мы уже наняли адвоката, который будет следить за делом до конца. Он будет защищать наши интересы", - сказал Бакрадзе журналистам.

Между тем МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по факту "причинение смерти по неосторожности". Сотрудники полиции уже опрашивают работников клиники Ахалцихе и изучают документацию.

Само тело девушки доставлено на экспертизу, которая должна установить точную причину ее смерти.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1046)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Грузия

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