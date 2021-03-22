COVID-статистика – какова эпидситуация в Грузии?

Из 1 460 лечащихся в стационарах инфицированных, 291 считаются тяжелыми, к аппарату искусственного дыхания подключены 82 пациента

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 6 185 тестов на коронавирус, из них 2 993 на антиген, 3 192 ПЦР и выявили 170 новых случаев коронавируса, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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С начала пандемии в Грузии выявлено 277 650 случаев коронавируса.

За минувшие сутки побороть инфекцию смогли 396 человек. С начала пандемии вылечились 270 369 человек.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии за минувшие сутки скончались десять пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции стали 3 710 человек.

Из 170 новых случаев, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировали 85 случаев, Аджарии – 9, Имерети – 22, Квемо Картли – 19, Шида Картли – 2, Гурия – 11, Самегрело - Земо Сванети – пять, Кахети – 11, Мцхета-Мтианети – пять, Самцхе-Джавахети – один, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – ни одного.

На этом этапе в Грузии 3 545 активных случаев коронавируса, из них 1 460 лечатся в клиниках. Число тяжелых пациентов достигает 291. К аппарату искусственного дыхания подключены 82 пациента, 173 – находятся в ковид-гостиницах, 1 912 – лечатся дома. В карантинных пространствах находятся 204 человека, а в самоизоляции – 6 401.

Что касается показателя положительности, по данным 21 марта, ежесуточный показатель составляет 2.75%, за 14 дней – 1.56%, за последние семь дней – 1.72%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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