Грузия в ожидании вакцины Pfizer – что нужно о ней знать?

Информирован, значит защищен – именно с такой позиции нужно подходить к процессу вакцинации, чтобы избежать нежелательных последствий

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. В Грузию со дня на день должна поступить первая партия еще одной вакцины от коронавируса – компании Pfizer. Sputnik–Грузия подготовил материал о том, что нужно знать об этой вакцине.

Грузия получит вакцину компании Pfizer 22 марта>>

Что собой представляет Pfizer?

Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном Pfizer, – первая разрешенная в декабре 2020 года к применению в ЕС и первая официально одобренная ВОЗ.

По официальной информации, эта вакцина дает 95% эффективность, а ее длительность достигает шести месяцев.

Традиционно, вакцинация – это введение в организм ослабленной формы инфекционного агента, который позволяет нашей иммунной системе запомнить его. Таким образом, иммунная система способна быстро распознать инфекцию и начать борьбу с ней еще до начала заболевания. Именно так разрабатываются сейчас некоторые вакцины-кандидаты против COVID-19. Но в разработке других вакцин, например, вакцины Pfizer, используются технологии нового поколения, так называемые РНК- и ДНК-вакцины.

Вместо того, чтобы вводить антигены (вещества, которые заставляют вашу иммунную систему вырабатывать антитела), вакцины РНК и ДНК дают организму генетический код, необходимый иммунной системе для самостоятельной выработки антигенов.

Вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 не содержит вирус SARS-CoV-2 и не может вызвать заболевание COVID-19.

В частности, в вакцине производства Pfizer использована информационная рибонуклеиновая кислота (иРНК), вызывающая иммунную реакцию, которая может защитить от заражения в будущем. То есть эта вакцина учит клетки вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения. После введения вакцины в плечо иРНК попадает в клетки вблизи места инъекции и побуждает их начать выработку того же белка, который обнаружен в возбудителе COVID-19. Иммунная система распознает этот белок и начинает вырабатывать антитела, которые могут бороться с вирусом в случае последующего заражения вакцинированного человека.

Специалисты утверждают, что вакцина не взаимодействует с ДНК и не изменяет ее, а, следовательно, не может вызывать рак.

В каких случаях нельзя прививаться вакциной Pfizer- BioNTech?

Прививаться нельзя в том случае, если у человека когда-нибудь была острая аллергическая реакция, анафилаксия.

Аллергологи предупреждают, что в том случае, если во время первой вакцинации от коронавируса развилась острая аллергическая реакция, то принимать вторую дозу вакцины ни в коем случае нельзя.

Аллергическая реакция считается острой, когда человеку нужно лечение эпинефрином или же обращение в больницу.

Реакцией немедленного типа считается, когда возникают кожные и системные аллергические реакции (дыхательной, пищеварительной и других систем). Она может вызвать крапивницу, синдром Квинке, отек, осложненное дыхание.

Вакцина Pfizer- BioNTech рекомендована лицам в возрасте от 16 лет и старше. На этом этапе вакцина не рекомендована детям и беременным.

Вакцинацию препаратом Pfizer-BioNTech делают в два этапа. Повторная прививка пациенты должна быть сделана через 21 день после первой.

Какие побочные эффекты могут развиться после вакцинации Pfizer- BioNTech?

После вакцинации у пациентов на месте инъекции могут возникнуть болезненные ощущения, покраснение и припухлость. Пациенты могут ощущать утомляемость, головные боли, боли в суставах, озноб, ломоту, жар, рвоту, также может наблюдаться увеличение лимфатических узлов.

Побочные эффекты от прививки могут возникнуть в течение одного-двух дней, однако через несколько дней они должны исчезнуть.

Исследование показало, что такие побочные эффекты, как озноб, температура, утомляемость чаще фиксировались после второй инъекции. Побочные действия случались часто, но проходили легко или средне.

По информации компании-производителей, в процессе массовой иммунизации аллергическая реакция возникла в нескольких случаях.

Что нужно сообщить о себе перед вакцинацией?

Пациентам следуют сообщить о всех имеющихся медобстоятельствах, включая аллергические реакции, повышенную температуру тела, нарушение свертываемости крови или прием антикоагулянтов, ослабленный иммунитет или прием лекарств, влияющих на иммунную систему, текущая или запланированная беременность, грудное вскармливание, прививки другой вакциной от коронавируса.

В экстренных случаях консультацию можно получить на сайте компании Pfizer-BioNTech – www.pfizersafetyreporting.com, по факсу: 1-866-635-8337 или телефону: 1-800-438-1985.

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