В Грузии вакцинация станет доступна и лицам старше 65 лет

Минздрав Грузии принял решение расширить процесс вакцинации и подключить к иммунизации часть населения. На первом этапе это будут пожилые люди

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Сделать прививку от коронавируса в Грузии, помимо врачей, смогут и лица старше 65 лет.

Грузия в ожидании вакцины Pfizer – что нужно о ней знать?>>

Как заявила на брифинге глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, исходя из того, что лица старше 65 лет относятся к группе риска, совет экспертов иммунизации принял решение ускорить процессы.

Тикарадзе отметила, что ВОЗ признала вакцину AstraZeneca безопасной, поэтому вакцинация данным препаратом продолжается во всех странах.

"Мы приняли важное решение – в процесс вакцинации будут добавлены и возрастные группы. В частности, граждане старше 65 и 75 лет смогут сделать прививки. Мы все знаем, что именно эти группы являются более уязвимыми группами, для которых ковид-инфекция является самой опасной. Исходя из этого мы приняли решение ускорить процесс", – заявила Тикарадзе.

Для лиц старше 65 лет онлайн-портал для регистрации будет доступен с 25 марта.

Медики также могут продолжить регистрироваться и вакцинироваться.

В Грузии вакцинация началась с 15 марта. На первом этапе ее проходят медики. На специальном портале зарегистрировано около 75 тысяч медицинских работников, однако за неделю в Грузии вакцинировались всего 3 843 медика. Активность врачей довольно низкая, и чтобы повысить ее, с 23 марта Тикарадзе выезжает в регионы, где будет встречаться с медперсоналом. Первый выезд у министра запланирован в Сачхере, в клинику, которую она возглавляла, а затем посетит и остальные больницы в Имерети.

Как известно, на этой неделе Грузия уже должна получить и 29,5 тысячи доз вакцины Pfizer, и жители Грузии смогут выбрать, каким из препаратов сделать прививку.

На процесс вакцинации в Грузии серьезное влияние оказала смерть 27-летней медсестры из Ахалцихе, скончавшейся после вакцинации вакциной AstraZeneca. Однако Минздрав решил не прекращать вакцинацию и ведет сейчас активную информационную кампанию, чтобы не сорвать процесс.

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