В Грузии вакцинация станет доступна и лицам старше 65 лет

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Сделать прививку от коронавируса в Грузии, помимо врачей, смогут и лица старше 65 лет.
Грузия в ожидании вакцины Pfizer – что нужно о ней знать?>>
Как заявила на брифинге глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, исходя из того, что лица старше 65 лет относятся к группе риска, совет экспертов иммунизации принял решение ускорить процессы.
Тикарадзе отметила, что ВОЗ признала вакцину AstraZeneca безопасной, поэтому вакцинация данным препаратом продолжается во всех странах.
"Мы приняли важное решение – в процесс вакцинации будут добавлены и возрастные группы. В частности, граждане старше 65 и 75 лет смогут сделать прививки. Мы все знаем, что именно эти группы являются более уязвимыми группами, для которых ковид-инфекция является самой опасной. Исходя из этого мы приняли решение ускорить процесс", – заявила Тикарадзе.
Для лиц старше 65 лет онлайн-портал для регистрации будет доступен с 25 марта.
Медики также могут продолжить регистрироваться и вакцинироваться.
В Грузии вакцинация началась с 15 марта. На первом этапе ее проходят медики. На специальном портале зарегистрировано около 75 тысяч медицинских работников, однако за неделю в Грузии вакцинировались всего 3 843 медика. Активность врачей довольно низкая, и чтобы повысить ее, с 23 марта Тикарадзе выезжает в регионы, где будет встречаться с медперсоналом. Первый выезд у министра запланирован в Сачхере, в клинику, которую она возглавляла, а затем посетит и остальные больницы в Имерети.
Как известно, на этой неделе Грузия уже должна получить и 29,5 тысячи доз вакцины Pfizer, и жители Грузии смогут выбрать, каким из препаратов сделать прививку.
На процесс вакцинации в Грузии серьезное влияние оказала смерть 27-летней медсестры из Ахалцихе, скончавшейся после вакцинации вакциной AstraZeneca. Однако Минздрав решил не прекращать вакцинацию и ведет сейчас активную информационную кампанию, чтобы не сорвать процесс.
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