Глава Минздрава Грузии будет вакцинироваться препаратом AstraZeneca

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе не исключает, что сделает прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca, об этом она заявила на брифинге в министерстве здравоохранения.

В Грузии вакцинация станет доступна и лицам старше 65 лет>>

"Я, предположительно, сделаю AstraZeneca, чтобы раз и навсегда были сняты вопросы по поводу этой вакцины и общество доброжелательно было настроено к процессу вакцинации. Что касается активности и кампании, мы вместе с международными партнерами работаем и будем опираться на их дополнительные рекомендации", - заявила Тикарадзе.

Ранее министру здравоохранения Грузии Екатерине Тикарадзе пришлось объяснить, почему она не сделала вакцину от коронавируса в числе первых и не связано ли это с временным приостановлением использования препарата AstraZeneca в ряде европейских стран. Как заявила министр, она уступила свою вакцину рядовым медикам.

Недоверие к вакцине в Грузии возросло после того, как в Ахалцихе умерла 27-летняя медсестра. Как утверждают врачи, у нее спустя 30 минут после вакцинации развился анафилактический шок. По словам Тикарадзе, она чувствует ответственность за это.

"Я чувствую и свою ответственность за случившееся. Это ответственность каждого человека, работающего в этой сфере. Тот факт, который произошел в Ахалцихе, не исключает, что на следующем этапе процесс вакцинации расширится и вновь переместится в амбулатории. От ВОЗ рекомендовано, чтобы вакцинация проходила на амбулаторном уровне", - отметила Тикарадзе.

Несмотря на возникшие проблемы, Минздрав не отказался от процесса вакцинации.

В Грузии вакцинация началась 15 марта. На первом этапе прививки делаются медперсоналу. На специальном портале зарегистрировано около 75 тысяч медиков, однако за неделю в Грузии вакцинировались всего 3 843 из них. Министр здравоохранения намерена с 23 марта начать встречи с медиками в регионах, чтобы повысить их активность.

Как известно, на этой неделе Грузия должна поступить первая партия из 29,5 тысячи доз вакцины Pfizer, и жители Грузии смогут выбирать, какой из вакцин делать прививку.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.