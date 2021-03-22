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Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение

Две школы на западе Грузии перешли на заочное обучение - у учеников выявили COVID-19

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1057)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210322/251238850/Dve-shkoly-na-zapade-Gruzii-pereshli-na-zaochnoe-obuchenie---u-uchenikov-vyyavili-COVID-19.html

Инфицированными оказались учащиеся старших классов, родители еще одной школы перешли на "дистанционку" по собственному желанию

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Две школы в Поти (регион Самегрело-Земо Сванети) перешли на дистанционный режим обучения из-за случаев распространения коронавируса, сообщил журналистам директор Образовательного ресурс-центра Гоча Коркия.

COVID-19 выявили у учеников публичной школы №3 им. И. Джавахишвили и общеобразовательной школы им. Св. Николая.

Коркия пояснил, что на дистанционный режим учебы перешли три ученика  публичной школы №3 имени И. Джавахишвили. Из них двое – ученики 8 и 9 классов, которые являются членами одной семьи, а третий ученик - из 12 класса.

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Что касается духовной школы, то на "дистанционку" перешли учащиеся всех классов до 1 апреля. Там коронавирус выявили у одного ученика, однако, исходя из того, что он пользовался общим школьным автобусом, вся школа перешла на онлайн-режим.

Еще одна школа Поти - авторская школа-гимназия Тамар Пачулия - по просьбе родителей до 1 апреля продолжит работу в дистанционном режиме, добавил Коркия.

Всего в Поти 11 государственных и 4 частных школы.

В Грузии за минувшие сутки выявили 170 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 277 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 270 тысяч человек, скончались 3 710 пациентов.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1057)

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