Как сделать вакцинацию безопасной – советы грузинских врачей

Чем полнее информация о состоянии здоровья пациента, тем меньше риска, что вакцинация привете к нежелательным последствиям

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. После трагического случая в Ахалцихе, где буквально на следующий день после вакцинации скончалась медсестра, многие встали перед вопросом – делать прививку или нет.

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Эксперты считают, что доверие к вакцинации будет выше, если население будет лучше информировано, какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы вакцинация стала безопасной. Для этого пациенты должны иметь полную информацию о состоянии своего здоровья.

Грузинские врачи Нана Гегечкори и Зураб Гурули, работающие в США, откликнулись на трагедию 27-летней медсестры из Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети), которая скончалась 19 марта после вакцинации препаратом AstraZeneca. Чтобы свести к минимуму ошибки при иммунизации населения, они собрали рекомендации и те вопросы, которые должны быть заданы пациентам перед вакцинацией.

Какую информацию должны иметь о себе пациенты перед вакцинацией?

1. Есть ли у вас персональная история венных и артериальных тромбозов?

2. Не было ли у женщин-пациентов истории спонтанного аборта, которые часто указывают на высокую возможность гиперкоагуляционных рисков (состояние, при котором происходит сгущение крови – ред.).

3. Не проводят ли женщины-пациенты противозачаточную гормональную терапию?

4. Не проводят ли женщины-пациенты гормональную терапию? (в данном случае имеется в виду гормональная терапия, использованная во время ранней менопаузы).

5. Нет ли у пациента злокачественной опухоли и не проводит ли он химиотерапию?

6. В течение ближайшего периода не был ли пациент иммобилизирован (неподвижность – ред.) из-за травмы, хирургического вмешательства, госпитализации и так далее?

7. Нет ли у пациента уже известных врожденных патологий – антифосфолипидного синдрома (АФС) (мультисистемное заболевание, характеризующееся выработкой в организме человека в больших количествах антител к фосфолипидам – химическим структурам, из которых построены части клетки – ред.), Лейденовской мутации пятого фактора свертываемости крови, дефицит протеина С, дефицит протеина S, дефицит антитромбина?

В том случае, если у пациентов будут положительные ответы на эти вопросы, они должны быть дополнительно опрошены на клинические проявления заболевания с тромбозным риском и только на основе индивидуального подхода, соблюдением особых и осторожны мер запланировать их вакцинацию, предупреждают грузинские врачи.

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