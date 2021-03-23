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Сумиа Сваминатан

"Очень редкий случай" – ВОЗ о смерти грузинской медсестры после вакцинации

© AFP / FABRICE COFFRINI
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1062)
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Во Всемирной организации здравоохранения считают, что очень важно следить за состоянием людей в течение 30 минут после вакцинации, чтобы вовремя отреагировать на возможную реакцию вакцины

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Смерть грузинской медсестры после вакцинации стала одной из тем на пресс-конференции Всемирной организации здравоохранения.

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Отвечая на вопрос одного из грузинских телеканалов, представитель ВОЗ отметила, что это "крайне редкий случай" и организация готова поддержать процесс усиления доверия к вакцинации в Грузии. Сумиа Сваминатан подчеркнула, что пользы от вакцинации в целях предотвращения коронавируса гораздо больше, чем риска.

По словам представителей организации, острая аллергическая реакция на компоненты вакцины проявляется редко и для управления подобными случаями необходимо проводить прививки в учреждениях с соответствующим медицинским оснащением.

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© AP Photo / Visar Kryeziu
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"Мы понимаем, что это был случай анафилаксии, который является очень тяжелой реакцией на компонент вакцины, и подобное было зафиксировано и в случае других вакцин. Для доведения до минимума таких случаев есть указание, в первую очередь, убедиться, что все прививки делаются в условиях, где есть медперсонал, есть доступ к медикаментам, которые необходимы в случае острой аллергической реакции или анафилактического шока. Обычно, лечить это можно, если медучреждение оснащено должным образом", – заявила представитель ВОЗ Сумиа Сваминатан.

По ее словам, в течение 30 минут нужно следить за состоянием всех вакцинированных людей. Особенно нужно следить за теми, кто в прошлом имел историю анафилаксии.

"Это очень редкие случаи и мы стараемся минимизировать воздействие с помощью осторожности", – отметила Сваминатан.

Недоверие общества Грузии к вакцине от коронавируса возрослао после того, как после вакцинации скончалась 27-летняя медсестра из Ахалцихе. Как утверждают врачи, у нее спустя 30 минут после вакцинации развился анафилактический шок. Ей была сделана прививка препаратом AstraZeneca.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1062)
Теги:
Вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, Грузия

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