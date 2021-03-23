COVID-статистика Грузии – инфицированных стало больше

Суточный показатель положительности инфицирования составляет в данное время 2,53%, за 14 дней – 1,61%, а за последние семь дней – 1,82%

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 20 903 теста на коронавирус, из них 14 296 на антиген, 6 607 ПЦР и выявлено 528 инфицированных пациентов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 278 178 случаев коронавируса.

За минувшие сутки побороть инфекцию сумели 299 пациентов. С начала пандемии от коронавируса выздоровели 279 778 человек.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в Грузии за минувшие сутки скончались четыре пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стал и 3714 человек.

Из 528 новых случаев на Тбилиси приходится 265, на Аджарию – 42, Имерети – 84, Квемо Картли – 31, Шида Картли – 20, Гурия – 19, Самегрело - Земо Сванети – 26, Кахети – 17, Мцхета-Мтианети-13, Самцхе-Джавахети – два, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – девять.

На этом этапе в Грузии 3 770 активных случаев коронавируса. Из них в стационарном лечении нуждается 1 467 пациентов. Из них 299 считаются тяжелыми, к аппарату искусственного дыхания подключены 80 пациентов. 179 человек находятся в ковид-гостиницах. 2 124 человека проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 203 человека, в самоизоляции – 6 660.

Что касается показателя положительности новых случаев коронавируса, то, по данным на 22 марта, он составляет 2,53%, за последние две недели – 1,61%, а за семь дней – 1,82%.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксировали 26 февраля 2020 года.

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