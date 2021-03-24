Жителям более 50 улиц Тбилиси отключат воду почти на сутки

Отключение воды части столицы связано с дорожными работами, которые ведутся на проспекте Маршала Геловани

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Жители более 50 улиц Тбилиси останутся без водоснабжения более чем на сутки, сообщается на странице компании Georgian Water and Power в Facebook.

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В рамках проекта новой дороги на проспекте Маршала Геловани 25 марта компания Black Sea Group по заказу мэрии столицы проведет работы по переключению на новую линию. Для проведения этих работ необходимо перекрыть воду и освободить от нее магистральную сеть.

В связи с этим жители более 50 улиц столицы останутся без воды с 23:00 24 марта до 01:00 26 марта.

Вода в Ваке-Сабурталинском районе будет отключена части проспекта Чавчавадзе, улицам Барнова, Палиашвили, Абашидзе, Мцхетской, Кекелидзе, Аракишвили, Абуладзе, Мосашвили, Атенской, Кипшидзе, Цхнетской.

Водоснабжение будет ограничено жителям части проспекта Важа-Пшавела, улиц Пекина, Костава, Долидзе, Ташкентской, Гагарина, Шартава, Канделаки, Ониашвили, Мицкевича, Саирме, Бахтрионской, Земо Ведзиси, Тамарашвили и прилегающих улиц.

В Мтацминда-Крцанисском районе вода будет отключена на проспекте Руставели, улицах Меликишвили, Табукашвили, Чонкадзе, Амаглеба, Табидзе, Петриашвили, Човелидзе, Киачели, Гогебашвили, Варазисхеви, Верико Анджапаридзе, Грибоедова, Пушкина, Ладо Асатиани, Бетлемской, Горгасали, Винном подъеме, Гуниа, Коте Апхази, Ортчала и прилегающим улицам.

В Дидубе-Чугуретском районе без водоснабжения останутся жители улиц Баланчина, Белиашвили, Люблянской, Марджанишвили, Ушанги Чхеидзе и прилегающих улиц.

За более детальной информацией жители столицы могут позвонить на горячую линию компании – 293 11 11.

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