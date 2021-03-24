В Грузии расширилась госпрограмма управления туберкулезом – что это значит?

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. В Грузии расширилась государственная программа управления туберкулезом, которую осуществляет Национальное агентство здоровья, говорится на сайте Минздрава страны.

В частности, к амбулаторному обслуживанию добавился визит на дом врача и при необходимости медсестры. Это поможет предоставить бесплатный полный сервис качественного и безопасного лечения туберкулеза пациентам, отмечают в ведомстве.

Благодаря этому новшеству, пациенты во время особых случаев, будет это коронавирус или сопутствующие заболевания, которые не позволяют пациентам передвигаться, смогут получить консультацию врача на дому. Также, при необходимости, медсестра возьмет анализы для клинико-лабораторных исследований.

Данная программа государственная и полностью покрывает расходы пациентов.

Как отмечают в ведомстве, туберкулезом в мире каждый год заболевают около 8-9 миллионов человек и это заболевание является глобальной проблемой. Правительство Грузии назвало борьбу с туберкулезом одним из главных приоритетов. Годичным бюджетом программы является 12 157 000 лари (3,6 миллиона долларов). Из них 2 357 000 (707,8 тысячи долларов) направлены на амбулаторное обслуживание, а 9 800 000 (2,9 миллиона долларов) – на стационарное.

В 2020 году амбулаторным обследованием в стране воспользовались 20 116 бенефициаров, а стационарным – 1 519. Из них 158 понадобилось хирургическое вмешательство. Под наблюдением на сегодняшний день остаются 2,4 тысячи человек.

Главная цель госпрограммы – снизить случаи заболевания туберкулезом, смертности и распространения инфекции.

Пользоваться программой могут граждане Грузии, а также лица, постоянно проживающие в Грузии, но не имеющие гражданства. Программой также могут пользоваться лица, которые находятся в Грузии и представляют риск распространения бактерии.

Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое вызывают микобактерии туберкулеза. Наилучшей профилактикой данного заболевания является вакцинация – BCG вакцина – которую новорожденным делают в роддомах.

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