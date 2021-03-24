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Тенгиз Церцвадзе

Главный инфекционист Грузии не исключает снятия возрастного ограничения на вакцинацию

photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1075)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210324/251260433/Glavnyy-infektsionist-Gruzii-ne-isklyuchaet-snyatiya-vozrastnogo-ogranicheniya-na-vaktsinatsiyu.html

Вакцинация в Грузии из-за низкой активности может уже сейчас стать всеобщей, без всяких возрастных ограничений, хотя первоначально предполагалось привить медиков, а затем поэтапно наиболее уязвимые группы

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Возрастное ограничение в процессе вакцинации в Грузии может быть снижено или вовсе снято - такую возможность не исключает директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Вакцинация от коронавируса лиц от 65 лет в Грузии начнется с 25 марта>>

В Грузии процесс вакцинации против коронавируса начался 15 марта. На первом этапе начали вакцинировать медперсонал, однако из-за низкой обращаемости с 25 марта к медикам могут присоединиться и лица старше 65 лет.

"У меня есть информация, что возрастная граница в вакцинации еще больше снизится и даже, если будет такая пассивность, вообще будет объявлена всеобщей", - заявил Церцвадзе на брифинге в среду.

Церцвадзе подчеркнул, что в случае массовой вакцинации эпидситуация стабилизируется и будут сняты все ограничения, в том числе и "комендантский час".

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca
© AP Photo / Alberto Pezzali
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По словам инфекциониста, у Грузии два варианта – отказаться от скептицизма и включиться в полномасштабный процесс вакцинации и параллельно использовать маски, соблюдать соцдистанцию и воздерживаться от нахождения в местах массового скопления. В таком случае у страны хорошая перспектива и люди смогут вернуться к нормальной жизни, отметил он. Второй вариант - не вакцинироваться и ждать третью волну коронавируса.

В день Грузия может проводить по 3-4 тысячи прививок, однако налицо пассивность, снижен и показатель ношения масок, сказал Церцвадзе.

"Я обращаюсь к населению: нельзя, с одной стороны, категорически требовать полной свободы, ходить в рестораны, магазины, фитнес-залы, спортзалы, передвигаться ночью, и с другой - упрямо отказываться от вакцинации", - заявил Церцвадзе.

По его словам, до конца года должно быть вакцинировано 65% населения, однако для общественного иммунитета нужно, чтобы у 80% населения были антитела к вирусу.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca
© AP Photo / Bob Edme
Грузинский Минздрав намерен активизировать кампанию по вакцинации от COVID-19

Он сообщил, что через две недели станет известно, сколько человек перенесли коронавирус так, что не знали об этом. Специалисты также продолжают исследовать постковидный синдром, первые результаты будут известны через четыре месяца.

Говоря о выявленных случаях инфицирования так называемым британским штаммом, Церцвадзе отметил, что, если бы новый штамм коронавируса носил массовый характер в стране, вряд ли бы удалось сохранить низкий показатель инфицирования. По последней информации, новый штамм в Грузии выявили у 50 пациентов.

Глава тбилисской инфекционной больницы также сообщил, что противовирусный препарат "Ремдесивир" показал намного лучшие результаты, чем ожидалось. Препаратом воспользовались около 200 пациентов. У них был жар, нехватка кислорода, однако после применения "Ремдесивира" их состояние намного улучшилось, отметил Церцвадзе.

Процесс вакцинации в Грузии начался с 15 марта, однако особой активностью он не отличается. Этому способствовала и смерть медсестры из Ахалкалаки, которая скончалась сразу после вакцинации. По последним данным социологического опроса, 53% населения Грузии не собираются делать прививки от коронавируса.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1075)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Грузия

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