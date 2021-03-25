Вакцина Pfizer будет распределена по клиникам трех городов Грузии

Не только медики, но и граждане старше 65 лет при вакцинации теперь смогут выбрать, каким препаратом сделать прививку – Pfizer или AstraZeneca

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Вакцина от коронавируса Pfizer будет доступна в клиниках трех больших городов Грузии.

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Как заявила на брифинге глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, вакцинироваться этим препаратом можно будет в четырех медучреждениях Тбилиси – клинике Бокерия, Республиканской больнице, клинике "Амтел" и в Кавказском медицинском центре. В Батуми вакцина Pfizer доступна в Республиканской клинике, а в Кутаиси – в клинике "Эвекс" имени Цхакая.

"Мы долго ждали Pfizer, и вот она в Грузии. Прибыла та доза, которую мы ожидали – 29,5 тысячи доз. Эти дозы будут распределены на 14 тысяч человек", – заявила Тикарадзе.

По словам Тикарадзе, Минздрав не опасается, что не удастся использовать все дозы вакцины, поскольку Советом вакцинации составлен специальный календарь.

"Совет соберется и примет решение, будет ли расширен процесс вакцинации и как управлять этим процессом", – отметила Тикарадзе.

Глава Минздрава собирается отправиться в регионы и на месте ознакомиться, как идет вакцинация. 26 марта она посетит Аджарию и Гурию.

Первая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer доставлена в Грузию, самолет прибыл в Тбилисский международный аэропорт поздно ночью в среду.

13 марта Грузия получила первую партию вакцины AstraZeneca (43 200 доз). Вакцинация в стране началась 15 марта с медперсонала. Следующую дозу этой вакцины (86 400 доз) страна должна получить в апреле. В получении препаратов Грузии помогает ЮНИСЕФ.

Вакцина Pfizer и AstraZeneca с сегодняшнего дня доступна как для медиков, так и для лиц старше 65 лет.

Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном Pfizer, – первая разрешенная в декабре 2020 года к применению в ЕС и первая официально одобренная ВОЗ.

По официальной информации, эта вакцина дает 95% эффективность, а ее длительность достигает шести месяцев.

По последней информации, в Грузии вакцинированы 4 048 медиков.

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