"Это большая роскошь" – глава Минздрава Грузии об отмене "комендантского часа"

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. В Грузии не планируется отмена "комендантского часа", учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране, – это большая роскошь, считает глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

"Упразднение "комендантского часа" в Грузии не планируется, поскольку нет ни оснований для этого, ни роскоши. Пандемия в Грузии все еще есть, также как и во всем мире. В европейских странах ограничения ужесточаются, тогда когда в Грузии у нас значительно смягчаются. Во время пандемии нашим приоритетом является защита здоровья граждан, и с учетом этих приоритетов мы примем дальнейшие решения", – заявила журналистам Тикарадзе.

По словам Тикарадзе, на данный момент не планируется переход школ на дистанционный режим работы, делается все для того, чтобы дети смогли завершить учебный год в привычном режиме.