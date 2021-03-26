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Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе

"Это большая роскошь" – глава Минздрава Грузии об отмене "комендантского часа"

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1086)
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Екатерина Тикарадзе заявляет, что эпидемиологическая ситуация в стране пока не позволяет не только отменить "комендантский час", но и возвращать школы на дистанционное обучение

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. В Грузии не планируется отмена "комендантского часа", учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране, – это большая роскошь, считает глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

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"Упразднение "комендантского часа" в Грузии не планируется, поскольку нет ни оснований для этого, ни роскоши. Пандемия в Грузии все еще есть, также как и во всем мире. В европейских странах ограничения ужесточаются, тогда когда в Грузии у нас значительно смягчаются. Во время пандемии нашим приоритетом является защита здоровья граждан, и с учетом этих приоритетов мы примем дальнейшие решения", – заявила журналистам Тикарадзе.

По словам Тикарадзе, на данный момент не планируется переход школ на дистанционный режим работы, делается все для того, чтобы дети смогли завершить учебный год в привычном режиме.

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photo: press-service of Ministry of Health of Georgia
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"Мы пока не обсуждали вопрос перехода школ на дистанционный режим, следовательно, эта информация не соответствует действительности. Для нас образование детей является приоритетом и, исходя из этого, мы максимально постараемся, чтобы локально так управлялся каждый случай, чтобы закрытие школ стало самым последним этапом. Дети должны завершить семестр в привычном режиме", – заявила Тикарадзе.

Глава Минздрава также прокомментировала вопрос расследования смерти 27-летней медсестры из Ахалцихе после вакцинации препаратом AstraZeneca и заявила, что по предварительной информации, прямой причиной смерти медсестры может быть не вакцина.

По словам Тикарадзе, 29 марта состоится совместная комиссия, на которой будут представлены заключения экспертизы Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности и Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. Тикарадзе уверена, что на все вопросы по несчастному случаю в Ахалцихе будут даны ответы, и результаты экспертизы позволят наверняка сказать, что стало причиной смерти медсестры и виновата ли в этом вакцина AstraZeneca.

"Есть определенная предварительная информация о том, что прямой причиной (смерти) вакцина, возможно, не будет названа. Мы ждем заключения экспертизы", – отметила Тикарадзе.

27-летняя медсестра из Ахалцихе скончалась 19 марта после вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок. Медсестре сделали прививку от коронавируса 18 марта в 12:15. Как сообщают врачи, которые беседовали с ней перед вакцинацией, в анамнезе у женщины не было аллергических реакций и она систематически прививалась от свиного гриппа.

На месте женщине оказали неотложную медицинскую помощь, однако снять реакцию не удалось. Она была переведена в реанимационное отделение, и из-за резкого ухудшения состояния была интубирована и подключена к аппарату искусственного дыхания. Пациентка скончалась в тбилисской Первой университетской клинике на следующий день после вакцинации.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1086)
Теги:
Екатерина Тикарадзе, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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