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Доставка в Грузию первой партии вакцины Pfizer 25 марта 2021 года

Pfizer или AstraZeneca – жители Грузии выбирают, какой вакциной привиться

photo: press-service of Ministry of Health of Georgia
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1085)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210326/251276208/V-Gruzii-vaktsine-AstraZeneca-predpochitayut-Pfizer---statistika.html

На прививку вакциной Pfizer уже зарегистрировано более шести тысяч человек, в то время как с 15 марта препаратом Astrazeneca вакцинировались пять тысяч человек

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik.  Вакцина Pfizer, поступившая на этой неделе в Грузию, пользуется большим доверием, чем AstraZeneca - об этом свидетельствуют данные сайта, на котором идет регистрация на вакцинацию. 

Менее чем за сутки на вакцину Pfizer зарегистрировались более шести тысяч человек, тогда как с середины марта желание вакцинироваться препаратом AstraZeneca выразили чуть больше пяти тысяч.

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В Грузии на данный момент доступны только две вакцины. Пока регистрация на вакцинацию идет только для медперсонала и пенсионеров старше 65 лет, у них есть возможность сделать выбор между препаратами.  

Эпидемиологи продолжают убеждать население в необходимости вакцинации, грозя третьей волной коронавируса. 

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© AP Photo / Martin Mejia
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Замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния заявила, что для в день нужно вакцинировать не менее трех тысяч человек. 

"Программа очень быстро и хорошо набирала силы, но произошла невообразимая история (смерть медсестры после вакцинации – ред.), что резко снизило активность. Сегодня на вакционацию в целом зарегистрированы более десяти тысяч человек, эта активность вызвана не только тем, что есть вакцина Pfizer, как один из выборов этой программы, а также тем, что открыта возможность регистрации лиц старше 65 лет", – заявила Габуния в эфире Первого канала.

Вакцинация препаратом Pfizer начнется с 30 марта, в страну доставлено около 30 тысяч доз. Прививки AstraZeneca начали ставить с 15 марта. 

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1085)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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