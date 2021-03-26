Pfizer или AstraZeneca – жители Грузии выбирают, какой вакциной привиться

На прививку вакциной Pfizer уже зарегистрировано более шести тысяч человек, в то время как с 15 марта препаратом Astrazeneca вакцинировались пять тысяч человек

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Вакцина Pfizer, поступившая на этой неделе в Грузию, пользуется большим доверием, чем AstraZeneca - об этом свидетельствуют данные сайта, на котором идет регистрация на вакцинацию.

Менее чем за сутки на вакцину Pfizer зарегистрировались более шести тысяч человек, тогда как с середины марта желание вакцинироваться препаратом AstraZeneca выразили чуть больше пяти тысяч.

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В Грузии на данный момент доступны только две вакцины. Пока регистрация на вакцинацию идет только для медперсонала и пенсионеров старше 65 лет, у них есть возможность сделать выбор между препаратами.

Эпидемиологи продолжают убеждать население в необходимости вакцинации, грозя третьей волной коронавируса.

Замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния заявила, что для в день нужно вакцинировать не менее трех тысяч человек.

"Программа очень быстро и хорошо набирала силы, но произошла невообразимая история (смерть медсестры после вакцинации – ред.), что резко снизило активность. Сегодня на вакционацию в целом зарегистрированы более десяти тысяч человек, эта активность вызвана не только тем, что есть вакцина Pfizer, как один из выборов этой программы, а также тем, что открыта возможность регистрации лиц старше 65 лет", – заявила Габуния в эфире Первого канала.

Вакцинация препаратом Pfizer начнется с 30 марта, в страну доставлено около 30 тысяч доз. Прививки AstraZeneca начали ставить с 15 марта.

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