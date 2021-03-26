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Доставка в Грузию первой партии вакцины Pfizer 25 марта 2021 года

Pfizer популярна у жителей Грузии: в Тбилиси не осталось свободных вакцин

photo: press-service of Ministry of Health of Georgia
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1093)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210326/251283296/Pfizer-populyarna-u-zhiteley-Gruzii-v-Tbilisi-ne-ostalos-svobodnykh-vaktsin.html

В резерве должно остаться около трех тысяч доз, и будет выделено дополнительное время на их бронирование

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Вакцина Pfizer, поступившая на этой неделе в Грузию, пользуется большой популярностью у жителей, в Тбилиси забронированы все дозы, заявила замглавы Минздрава Тамара Габуния журналистам.

Доставка в Грузию первой партии вакцины Pfizer 25 марта 2021 года
photo: press-service of Ministry of Health of Georgia
Pfizer или AstraZeneca – жители Грузии выбирают, какой вакциной привиться

В Грузии на данный момент доступны только две вакцины - AstraZeneca и Pfizer. Пока регистрация на вакцинацию идет только для медперсонала и пенсионеров старше 65 лет, у них есть возможность сделать выбор между препаратами.

"Бронь при регистрации на Pfizer практически заполнена в Тбилиси, остались места в Кутаиси и Батуми. В резерве должно остаться около трех тысяч доз, и будет выделено дополнительное время на их бронирование, но потребность на Pfizer не будет удовлетворена для всех", - сказала Габуния.

Она призвала население регистрироваться и на другую вакцину.

Вакцинация препаратом Pfizer начнется с 30 марта, в страну доставлено около 30 тысяч доз. Прививки AstraZeneca начали ставить с 15 марта.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1093)
Теги:
Вакцина, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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