Pfizer популярна у жителей Грузии: в Тбилиси не осталось свободных вакцин

В резерве должно остаться около трех тысяч доз, и будет выделено дополнительное время на их бронирование

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Вакцина Pfizer, поступившая на этой неделе в Грузию, пользуется большой популярностью у жителей, в Тбилиси забронированы все дозы, заявила замглавы Минздрава Тамара Габуния журналистам.

В Грузии на данный момент доступны только две вакцины - AstraZeneca и Pfizer. Пока регистрация на вакцинацию идет только для медперсонала и пенсионеров старше 65 лет, у них есть возможность сделать выбор между препаратами.

"Бронь при регистрации на Pfizer практически заполнена в Тбилиси, остались места в Кутаиси и Батуми. В резерве должно остаться около трех тысяч доз, и будет выделено дополнительное время на их бронирование, но потребность на Pfizer не будет удовлетворена для всех", - сказала Габуния.

Она призвала население регистрироваться и на другую вакцину.

Вакцинация препаратом Pfizer начнется с 30 марта, в страну доставлено около 30 тысяч доз. Прививки AstraZeneca начали ставить с 15 марта.