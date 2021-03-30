Грузинские прокуроры проходят специализацию

Преступления сексуального характера, в особенности в отношении несовершеннолетних, в последнее время стали актуальными в Грузии, на их квалифицированное и деликатное расследование и направлены тренинги прокуроров

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Уголовные дела сексуального характера в Грузии с 10 апреля будут вести специально подготовленные прокуроры.

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Как сообщает Генеральная прокуратура Грузии, программа по переподготовке сотрудников осуществляется при поддержке Совета Европы и организации "ООН-женщины".

Учебная программа, в дополнение к международному и национальному законодательству, охватывает психологические аспекты отношений с жертвой сексуального насилия.

Четырехдневный интенсивный тренинг охватывает такие важные вопросы, как международные стандарты преступлений на сексуальной почве и позитивные обязательства государства, определение сексуальных преступлений и разделения по половому признаку, проблемные вопросы следствия, получение доказательств, стандарты защиты пострадавшего во время уголовного судопроизводства, механизмы по признанию лица пострадавшим, особенности сексуальных преступлений против лиц с ограниченными возможностями и несовершеннолетних.

На открытии программы переподготовки присутствовали заместитель генерального прокурора Грузии Натия Меребашвили, аналитик Программы "ООН-женщины" по борьбе с насилием в отношении женщин Ирина Джапаридзе, сотрудник отдела по вопросам гендерного равенства Совета Европы Сара Хааплинен.

Как было отмечено на встрече, процесс тренингов будет непрерывным и продолжится в будущем.

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