В Грузии могут сдвинуть "комендантский час" - правительство назвало условие

Уже пять месяцев гости и жители Грузии не могут выходить из дома в ночное время без специального разрешения

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Координационный совет при правительстве Грузии может рассмотреть смягчение ограничений на передвижение в ночное время, действующие уже почти пять месяцев, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Главным условием названа "стабилизация эпидемиологической ситуации".

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На заседании было отмечено, что за последние сутки в Грузии был зафиксирован самый высокий показатель выявления коронавируса с начала февраля - 673 случая. В связи с этим премьер Ираклий Гарибашвили поручил ужесточить контроль над соблюдением правил и запретов.

"В соответствии с поручением главы правительства, со стороны соответствующих ведомств еще больше будет ужесточен контроль над исполнением всех тех регуляций, которые направлены на превенцию распространения вируса. В том случае, если эпидемиологическая ситуация стабилизируется, совет готов рассмотреть определенное смягчение ограничений, действующих на передвижение с 21:00 до 05:00 часов", - говорится в сообщении правительства.

Координационный совет еще раз призвал граждан максимально соблюдать дистанцию, использовать маски и воздержатся от организации многолюдных собраний и социальных мероприятий, проведение которых запрещены постановлением правительства.

Ограничение на передвижение граждан действовало с 9 ноября, с 22:00 до 05:00, но с 28 ноября из-за ухудшения эпидситуации "комендантский час" стал начинаться раньше - с 21:00.

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