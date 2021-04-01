"Гостеприимство во всей красе" - скандал с Познером взорвал грузинские соцсети

Визит Познера в Тбилиси стал предметом споров - люди сошлись в словесной битве на просторах Интернета

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Скандал вокруг приезда российского журналиста Владимира Познера в Тбилиси стал топовой темой в грузинском сегменте соцсетей.

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Познер приехал в Тбилиси накануне, но вынужден был покинуть страну раньше запланированного из-за акций протеста оппозиционных активистов. Демонстранты считали неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии. И хоть это был третий по счету день рождения Познера в Тбилиси, такой "теплый прием" российскому журналисту устроили впервые.

Мнения грузинских пользователей на этот счет разделились: одна часть пишет, что подобное поведение грузинских активистов по отношению к пожилому человеку неприемлемо, другие поддерживают протест оппозиции.

"У людей мозгов нет. Каждый раз удивляюсь. Как стадо баранов, один сказал и все побежали. Во-первых, даже если он враг. Помните, о чем нас деды учили. Встречай врага, как гостя дорогого. Стыдно, слов нет, как стыдно", - возмущена Карина Цинцадзе. © photo: Sputnik / Vadim Zhernov Познер отпразднует свое 87-летие в Москве

"Что вы пишете!!! Вы вообще хоть представляете себе этого человека???? У Грузии после таких выходок не останется друзей. Пришедших с миром даже врагов принимали как гостей, а тут друг приехал - друг Грузии. Да, высказал своё мнение 10 лет назад... что Абхазия больше Грузией не будет. Имеет право на свое мнение. Спорьте с ним о перспективах Абхазии в дискуссионной программе, а человеку поесть и поспать не дать - это преступление. Он что - политик? Он какие-то действия предпринимал против Грузии??? Человек за мир всю жизнь! Как не стыдно, не грузины, а неандертальцы были на акции, посмотрите на их лица - пережить не могут результаты выборов и свой проигрыш", - возмущается Лилиана Энукидзе.

"Позорники, как будто патриоты страны, все за стул да за хорошое место. Вот так завтра могут поступить с каждым грузином в России, всех выдворят. Вы хоть на минуту задумались, что может произойти с ними там??? Ваша злоба и ненависть раздувается все больше, не только в отношении России, брат брата ненавидит, а это самое страшное", - пишет Zhana Zhaniko.

Многие пользователи социальной сети не могут простить Познеру давние заявления касательно Абхазии.

"Владимир Владимирович, конечно, человек уважаемый, но надо понимать, что ты говоришь и какие обиды могут нанести твои слова целым народам", - рассуждает Олег Зобов.

"А зачем он сюда приехал, да еще на свой день рождения, что некуда было больше поехать? Нервы решил потрепать Грузии? Что он ожидал, что его примут с распростертыми руками?" - спрашивает Алла Коханова.

Расстроены представители туристического сектора, которые рассчитывали на прибыль от приезда российских путешественников.

"А вообще-то это опять против Грузии будет. Скажут, русским там опасно, самолеты не летают, теперь и границу закроют свою. Блин, провокация это очередная", - пишет Марина Петренко.

"Тут явно провокация перед туристическим сезоном. Кстати, писали, что он уже третий год подряд отмечает свой день рождения в Грузии. Почему в те два приезда все было тихо? Может, не был так анонсирован его приезд? Кому надо было сейчас устроить это шоу?" - задается вопросами Марианна Хадури.

Некоторые пользователи были возмущены тем фактом, что Познер и его гости нарушили действующие в стране ограничения из-за пандемии коронавируса.

"Он и его гости нарушили целый ряд действующих в связи с пандемией регуляций, которые распространяются на ВСЕХ граждан и "гостей столицы". Тут нет и не может быть исключений. У нас с 21:00 действует комендантский час, рестораны не имеют права работать после 21:00, да и на такие народные гуляния по 50 человек - строгий запрет", - негодует Ira Petriashvili.

Но нашлись и те, кто встал на защиту Познера и осудил действия активистов, которые также нарушили ограничение на передвижение после 21:00.

"Да уж. Гостеприимство во всей красе. Всю ночь торчали у гостиницы, чем сами нарушили комендантский час. А митингующих оштрафовали? Закидали яйцами... Еще бы растительным маслом облили. А потом ноют, что продукты подорожали. Видимо, не все так плохо у митингующих с провизией-то. Испортили взрослому человеку день рождения", - возмущается Лариса Гобачёва.

Познер вылетел из Тбилиси в четверг утром. Уже известно, что известный журналист перенес празднование своего 87-летия в Москву.

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