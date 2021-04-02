В Восточной Грузии появились полицейские контрольные пункты

В Каспском районе въезды и выезды в трех селах Игоети, Самтависи и Квемо Чала контролируют сотрудники полиции вместе с эпидемиологами

ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik. Контрольные пункты установлены на въезде в села Игоети, Самтависи и Квемо Чала в Каспском муниципалитете (регион Шида Картли) с целью превенции распространения коронавируса и активного мониторинга граждан, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

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Контрольные пункты начали действовать в соответствии с решением межведомственного координационного совета. Термоскриниг проводится гражданам при въезде и выезде из указанных сел, а в случае необходимости – тестирование.

"Въезд и выезд в трех селах региона Шида Картли и в других селах Каспского района не будет ограничен, и не будут установлены строгие карантинные ограничения. Министерство внутренних дел призывает граждан проявлять высокую общественную ответственность, носить маски и подчиняться существующим правилам", – говорится в сообщении.

Для соблюдения общественного порядка и безопасности сотрудники полиции интенсивно патрулируют села. Все лица на территории Грузии обязаны подчиняться установленным требованиям, напоминают в МВД.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации также школы в Квемо Чала, Игоети и Самтависи переведены на дистанционный режим работы.

С 25 марта по сей день в селах Каспийского района зафиксировали 91 случай коронавируса. В самоизоляции находятся 123 человека. Всего в регионе количество инфицированных составляет 1 160. Из них 221 пациент лечится дома. В самоизоляции 525 человек.

В Грузии за минувшие сутки выявлено 529 новых случаев инфекции, из них 30 были зафиксирован в регионе Шида Картли.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 282 789 случаев COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 13 пациентов, с начала пандемии жертвами инфекции стали 3 798 человек.

Показатель положительности по данным на 1 апреля составляет 2,15% в сутки, за 14 дней – 1,80%, за семь дней – 1,73%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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