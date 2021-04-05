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Работа кондитерской фабрики

Грузия установила дополнительные требования к шоколаду

© photo: Sputnik / Anar Movsumov
Общество
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Что мы едим? (44)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210405/251371197/Gruziya-ustanovila-dopolnitelnye-trebovaniya-k-shokoladu.html

Шоколадные изделия, которые не соответствуют требованиям регламента, но вынесены на продажу до вступления документа в силу, останутся на прилавках до истечения срока годности продукт

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Правительство Грузии утвердило технический регламент "О какао и шоколадных продуктах для потребления человеком", говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.

Регламент подготовлен ведомством с учетом международных стандартов и активным сотрудничеством с бизнес-операторами. Он вступит в силу 1 июля 2023 года.

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Документ устанавливает требования к какао и шоколадным продуктам, и регулирует условия производства, переработки, дистрибуции и условия размещения на рынке какао и шоколадных изделий бизнес-оператором.

В проекте определены объекты регулирования (какао-масло, какао-порошок, какао, сорта шоколада, другие шоколадные изделия) и требования к наименованиям какао и шоколадных изделий. Регламент регулирует требования к составу какао и шоколадных продуктов.

Шоколадные изделия и какао, которые не соответствуют требованиям регламента, но вынесены на продажу до вступления документа в силу, останутся на прилавках до истечения срока годности продукта, но не позднее чем до 1 января 2024 года.

По информации Минсельхоза, принятие технических регламентов поможет защитить интересы потребителей, создать условия для честной конкуренции на рынке и сделать внутренний рынок более эффективным.

По инициативе ведомства, уже разработаны технические регламенты о спиртных напитках, биопроизводстве, молоке и молочных продуктах, об утверждении маркетинговых требований птичьего мяса, фундуке, меде, пшеничной муке, фруктовых соках и о других аналогичных продуктах для потребления человеком.

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Темы:
Что мы едим? (44)
Теги:
Шоколад, Грузия

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