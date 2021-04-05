Еще одну китайскую вакцину Грузия получит безвозмездно

Вслед за Sinopharm через неделю Грузия ждет сто тысяч доз еще одной вакцины китайского производства Sinovac и получит она ее в качестве дара

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Вакцину от коронавируса Sinovac Китай передаст Грузии безвозмездно, заявил на пресс-конференции, посвященной презентации китайской вакцины, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Минздрав Грузии рассказал, когда начнется вакцинация китайским препаратом>>

Эта вакцина поступит в страну приблизительно через месяц. А на прошлой неделе Грузия получила сто тысяч доз китайской вакцины Sinopharm. Вакцинация ею начнется после того, как препарат пройдет авторизацию ВОЗ.

Sinopharm широко используется в ОАЭ, в нескольких странах Южной Америки – Бразилии, Чили, а в Европе – в Венгрии и Сербии.

"У Китая разработано пять вакцин от коронвируса, два из них международного масштаба – Sinopharm и Sinovac. Правительство Китая передаст Грузии вакцину Sinovac безвозмездно. Она широко используется в соседних странах, имею в виду Турцию, где уже использовали 15 миллионов доз. Около полмиллиона доз использовали в Азербайджане", – заявил Гамкрелидзе.

По его словам, вакцины Sinopharm и Sinovac предположительно получат авторизацию ВОЗ в середине апреля. Тогда же они и будут использованы для вакцинации в Грузии.

Китайская вакцина создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов.

Инактивация вируса – один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

Посол Китая в Грузии Ли Янь заявила, что эффективность и безопасность китайской вакцины Sinopharm очень высокая.

"Эта вакцина широко используется не только в Китае, ее экспорт осуществляется в более 50 стран. В мире использовано более ста миллионов доз… Китайская сторона надеется, что китайская вакцина сыграет серьезную роль преодолении пандемии в Грузии, в защите жизни грузинского народа, их безопасности и здоровья", – заявила Янь.

Посол заверила, что Китай готов продолжить с грузинской стороной сотрудничество против пандемии, в том числе и в процессе вакцинации.

"Я всем сердцем надеюсь, что китайская вакцина поможет Грузии быстро побороть коронавирус и восстановить социально-экономическое благополучие, вернуться к нормальному режиму жизни", – отметил Янь.

На презентации китайской вакцины присутствовала и глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. По ее словам, по поводу надежности китайской вакцины вопросов нет. Вакцинация препаратом Sinopharm осуществляется два раза с интервалом в 21 день.

В Грузии процесс вакцинации начался с 15 марта препаратом компании AstraZeneca, с 30 марта добавилась и вакцина Pfizer.

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