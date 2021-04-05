Сколько граждан в Грузии уже вакцинировались? – последние данные

Активность в процессе вакцинации пока не вышла на запланированный уровень - в день прививки делает в среднем тысяча человек вместо необходимых трех тысяч

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. К этому времени в Грузии прививки от коронавируса сделали 11 603 человека, об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на пресс-конференции в понедельник.

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Он еще раз подчеркнул, чтобы справиться с эпидемией в день вакцинироваться должны по три тысячи человек. На сегодняшний день же этот показатель составляет в среднем тысячу человек.

По словам Гамкрелидзе, в стране свободно можно расширить программу вакцинации, поскольку имеется достаточное количество вакцин. Поэтому на следующем заседании межведомственного координационного совета будет рассмотрен вопрос включения педагогов и воспитателей детских садов в процесс иммунизации.

"Сейчас, когда запас вакцин в стране увеличился, я уверен, что на втором заседании совета мы будем обсуждать этот вопрос и примем соответствующие решения", – заявил Гамкрелидзе.

В стране сначала вакцинироваться мог только медперсонал, однако вскоре к ним добавились лица старше 65 лица, а после и лица старше 55 лет. С 5 апреля вакцинироваться могут лица, находящиеся на диализе, а также пациенты с инплантированными органами. При этом каждый может выбрать вакцину из имеющихся в наличии.

В Грузии процесс вакцинации начался с 15 марта препаратом компании AstraZeneca, а с 30 марта добавился Pfizer.

На прошлой неделе Грузия получила сто тысяч доз китайской вакцины Sinopharm. Применение этого препарата начнется после того, как он пройдет авторизацию ВОЗ. Это будет предположительно в середине - в конце апреля. А через месяц Грузия получит еще одну китайскую вакцину – Sinovac.

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