14:33 06 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0136
  • 100 RUB4.4747
  • USD3.4173
Поиск
Эпидемия коронавируса - люди в масках

COVID-статистика – в Грузии резкий скачок новых случаев коронавируса

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (28)
85013
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/06/251380776.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210406/251383190/COVID-statistika--v-Gruzii-rezkiy-skachok-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

По числу инфицированных по-прежнему лидирует Тбилиси, далее по регионам идут Самегрело - Земо Сванети, Имерети и Аджария

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 24 592 теста на коронавирус, 18 536 – на антиген, 6 056 – ПЦР-тестов и выявлено 897 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Уже закрылся: в Тбилиси из-за COVID-19 приостановил работу ТЮЗ>>

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 284 958 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 196 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 275 220 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались десять пациентов, а с начала пандемии – 3 832.

Из 897 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 463, Аджарии – 83, Имерети – 88, Квемо Картли – 41, Шида Картли – 32, Гурия – 31, Самегрело - Земо Сванети – 96, Кахети – 19, Мцхета-Мтианети – 24, Самцхе-Джавахети – один, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 19.

Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
© Sputnik / Goga Vardzieli
Главное избежать локдауна – глава Минздрава Грузии о третьей волне COVID

На данный момент в Грузии 5 880 активных случаев, из них 1 892 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 357 пациентов тяжелое, 62 подключены к аппарату искусственного дыхания. 269 человек находятся в ковид-гостиницах. 3 719 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остается 191 человек, а в самоизоляции – 9 857.

Показатель положительности по данным на 5 апреля составляет 3,65%, за две недели – 1,94%, за семь дней – 2,32%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (28)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
“Ни за кем бегать не будем”: Антонов об отношениях России и США - видео
“Ни за кем бегать не будем” - Антонов об отношениях России и США
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года - видеоинструкция
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года – видеоинструкция
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться