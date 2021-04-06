COVID-статистика – в Грузии резкий скачок новых случаев коронавируса

По числу инфицированных по-прежнему лидирует Тбилиси, далее по регионам идут Самегрело - Земо Сванети, Имерети и Аджария

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 24 592 теста на коронавирус, 18 536 – на антиген, 6 056 – ПЦР-тестов и выявлено 897 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 284 958 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 196 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 275 220 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались десять пациентов, а с начала пандемии – 3 832.

Из 897 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 463, Аджарии – 83, Имерети – 88, Квемо Картли – 41, Шида Картли – 32, Гурия – 31, Самегрело - Земо Сванети – 96, Кахети – 19, Мцхета-Мтианети – 24, Самцхе-Джавахети – один, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 19.

На данный момент в Грузии 5 880 активных случаев, из них 1 892 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 357 пациентов тяжелое, 62 подключены к аппарату искусственного дыхания. 269 человек находятся в ковид-гостиницах. 3 719 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остается 191 человек, а в самоизоляции – 9 857.

Показатель положительности по данным на 5 апреля составляет 3,65%, за две недели – 1,94%, за семь дней – 2,32%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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