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Эпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках

COVID-статистика в Грузии: эпидситуация ухудшается

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210407/251394106/COVID-statistika-v-Gruzii-ukhudshaetsya-epidsituatsiya.html

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 27 713 тестов на коронавирус и выявлено 687 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 6 апреля составляет 2,48%, за две недели – 1,98%, за семь дней – 2,42%. Ранее этот показатель не превышал 2%.

Из 687 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 351. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария – 61
  • Имерети – 68
  • Квемо Картли – 22
  • Шида Картли – 41
  • Гурия – 14
  • Самегрело - Земо Сванети – 84
  • Кахети – 18
  • Мцхета-Мтианети – 20
  • Самцхе-Джавахети – 4
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.

На данный момент в Грузии 6 232 активных случая, из них 1 984 нуждаются в стационарном лечении, 291 человек находятся в ковид-гостиницах. 3 957 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 352 пациентов тяжелое, 63 подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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