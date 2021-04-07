COVID-статистика в Грузии: эпидситуация ухудшается

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 27 713 тестов на коронавирус и выявлено 687 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 6 апреля составляет 2,48%, за две недели – 1,98%, за семь дней – 2,42%. Ранее этот показатель не превышал 2%.

Из 687 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 351. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 61

Имерети – 68

Квемо Картли – 22

Шида Картли – 41

Гурия – 14

Самегрело - Земо Сванети – 84

Кахети – 18

Мцхета-Мтианети – 20

Самцхе-Джавахети – 4

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.

На данный момент в Грузии 6 232 активных случая, из них 1 984 нуждаются в стационарном лечении, 291 человек находятся в ковид-гостиницах. 3 957 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 352 пациентов тяжелое, 63 подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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