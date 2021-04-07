COVID-статистика в Грузии: эпидситуация ухудшается

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 27 713 тестов на коронавирус и выявлено 687 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
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Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 6 апреля составляет 2,48%, за две недели – 1,98%, за семь дней – 2,42%. Ранее этот показатель не превышал 2%.
Из 687 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 351. В регионах же ситуация следующая:
- Аджария – 61
- Имерети – 68
- Квемо Картли – 22
- Шида Картли – 41
- Гурия – 14
- Самегрело - Земо Сванети – 84
- Кахети – 18
- Мцхета-Мтианети – 20
- Самцхе-Джавахети – 4
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.
На данный момент в Грузии 6 232 активных случая, из них 1 984 нуждаются в стационарном лечении, 291 человек находятся в ковид-гостиницах. 3 957 человек проходят курс лечения дома.
Состояние 352 пациентов тяжелое, 63 подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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