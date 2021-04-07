Включиться в программу вакцинации в Грузии смогут и лица с хроническими заболеваниями

Списки лиц с хроническими заболеваниями будут составлены в течение недели и размещены на портале Национального центра по контролю заболеваний

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Лица с хроническими заболеваниями включаются в программу вакцинации - решение принято советом иммунизации Грузии.

Чхаидзе: вакцинация от коронавируса в Грузии проходит не по плану>>

Как заявила на брифинге глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, соответствующий список будет размещен на портале Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.

"Министерство и центр по контролю заболеваний вместе с учреждениями-партнерами в течение недели составят список из существующих в Национальном агентстве здоровья баз данных. Эти списки будут размещены на портале центра по контролю заболеваний. Таким образом, программа сможет идентифицировать всех, кто относится к высокому риску, и они смогут зарегистрироваться", - заявила Тикарадзе.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировали медиков, которые относятся к группе самого высокого риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились лица старше 65 лет, лица старше 55 лет, а также лица, находящийся на диализе или пациенты с пересаженными органами.

В настоящее время при вакцинации используется два препарата - AstraZeneca и Pfizer. Но в страну также доставлено сто тысяч доз вакцины китайского производства, вакцинирование которой начнется после того, как препарат получит авторизацию ВОЗ.

По данным на 7 апреля в Грузии прививки 14 207 человек.

Тикарадзе также сообщила, что будет создан специальный веб-портал, на котором граждане смогут заранее зафиксировать свое желание вакцинироваться и выбрать вакцину.

Веб-портал будет опубликован как на сайте Минздрава, так и центра по контролю заболеваний.

"Анализ этих данных поможет нам решить, какие вакцины завозить в страну в дальнейшем", - отметила Тикарадзе.

Глава Минздрава также выразила сожаление по поводу того, что показатель ношения масок в Грузии снизился, соцдистанция не соблюдается, а в ресторанах не выполняются правила. Тикарадзе призвала всех к высокой социальной ответственности.

"Целью Минздрава и эпидемиологов правда не является постоянное ужесточение правил и ограничений, но чтобы не прибегать к этому, необходима высокая сознательность и ответственность граждан. Это спасет страну от локдауна", - отметила Тикарадзе.

В Грузии эпидемиологи специалисты заговорили о третьей волне коронавируса. За минувшие сутки выявили 687 новых случаев инфекции.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 285 тысяч случаев инфицирования, более 275 тысяч выздоровели, 3 840 скончались.

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