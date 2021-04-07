"Тотальный диктант 2021" в Грузии: как и где пройдет образовательная акция

Sputnik Грузия разобрался, зачем писать "Тотальный диктант", почему лучше не списывать и что нужно знать о самой масштабной образовательной акции

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант" состоится в Тбилиси 10 апреля сразу на двух локациях, об этом рассказала координатор ТД-2021 по Тбилиси Елена Галашевская в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

Возможность выбора

По словам Галашевской, в этом году мероприятие пройдет в грузино-российском общественном центре им. Е. Примакова и в Центе русского языка "Азбука", там же проведут тест TruD. Это тест, где русский язык представлен как иностранный, в нем есть десять заданий и небольшой диктант.

© Sputnik / Alex Shlamov Елена Галашевская. Пресс-конференция на тему "Тотальный диктант - 2021 в Тбилиси"

Елена Галашевская отмечает, что для участия в общеобразовательном флешмобе нужно пройти регистрацию на сайте "Тотального диктанта", указав город Тбилиси. Регистрация не сложна, однако, если у участника, к слову, нет доступа к Интернету, он может зарегистрироваться прямо на месте проведения диктанта.

Ввиду пандемии COVID-19 организаторы дают возможность написать диктант и дома, на простых листах бумаги. Если участник ТД желает, чтобы его работу проверили, необходимо расчертить и заполнить лист, как бланк, который можно найти на сайте акции. В другом случае диктант можно проверить и самому.

Ошибки и преимущества грузин

Отвечая на вопрос Sputnik о том, какие ошибки чаще всего допускают грузинские участники "Тотального диктанта", Галашевская ответила, что чаще всего это пунктуация.

© Sputnik / Alex Shlamov Елена Галашевская. Пресс-конференция на тему "Тотальный диктант - 2021 в Тбилиси"

"Вы знаете, чем "Тотальный диктант" отличается? Там очень сложная авторская пунктуация и правила. Иногда, где можно поставить тире, мы ставим запятую или наоборот, получается, что это ошибка, поэтому написать "Тотальный диктант" на пятерку немного сложно. Это мое мнение", - говорит координатор.

Тем временем, несмотря на грамматические трудности, большинство грузинских участников "прославились" своим красивым почерком, что не смогла не отметить координатор диктанта в Тбилиси.

"Тотальный диктант" — это не только общеобразовательная акция, но и, по словам Галашевской, уникальная возможность познакомиться с современной русской литературой.

"Тотальный диктант – это праздник для всех, кто любит русский язык, кому радостно узнать новое из русской литературы, потому что на каждом "Тотальном диктанте" диктуется новый текст. Интересно, что когда автор новый, после диктанта люди беседуют друг с другом, начинают спрашивать: "А вы читали?", "Вы читали его роман?" Это так здорово, что мы в Тбилиси начинаем искать современную русскую литературу и не отстаем", - подчеркивает координатор.

Галашевская также обратилась к участникам акции, попросив их не списывать, ведь, по ее словам, списывая, иногда можно повторить чужие ошибки.

"Я всегда предупреждаю, что не надо списывать, потому что ты списываешь чужую ошибку. Вдруг ты изначально пишешь правильно? У меня такой совет – раз написали, оставьте, как есть. Не знаю, может, это мой опыт, но когда мы пишем, мы полностью сконцентрированы, внимательно слушаем и пишем намного лучше, чем потом, когда проверяем работу. Это заметно в работе – вот поставил человек запятую, потом очень долго думал и перечеркнул. А вышла ошибка, хотя сначала он написал все правильно", - рассказывает координатор.

Тотальный диктант на удаленке, или Как удержаться от соблазна все списать >>>

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 году в Новосибирске. Цель "Тотального диктанта" – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.