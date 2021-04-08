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регионы, крестьяне, Самцхе-Джавахетия

В Самцхе-Джавахети презентовали стратегию гражданского равноправия и интеграции

© photo: Sputnik / Besik Pipia
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210408/251403205/V-Samtskhe-Dzhavakheti-prezentovali-strategiyu-grazhdanskogo-ravnopraviya-i-integratsii.html

Самцхе-Джавахети один из регионов Грузии, который отличается полиэтническим составом населения, поэтому интеграции проживающих здесь армян, греков и русских придается особое значение

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Презентация проекта "Стратегия гражданского равноправия и интеграции" состоялась в полиэтническом регионе Грузии Самцхе-Джавахети, сообщает пресс-служба государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.

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В ходе презентации заместитель госминистра Лия Гигаури подвела итоги проведенной политики гражданского равноправия и интеграции за 2015-2020 годы и еще раз напомнила о существующих вызовах. Гигаури подчеркнула, что публичные рассмотрения проекта и сотрудничество с гражданским сектором имеют большое значение в деле его успешной реализации. В ходе обсуждения были выявлены основные направления дальнейшего проведения политики.

"В проекте очень важны акценты, которые делаются на усиление статуса государственного языка, межкультурном диалоге, повышение гражданского самосознания с точки зрения дезинформации, а также на равноправии женщин. Была озвучена необходимость формирования различных механизмов, способствующих участию в политической жизни представителей этнических меньшинств", – заявил Гигаури.

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© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По ее словам, такие встречи повысят эффективность данной стратегии.

Проект стратегии гражданского равноправия и интеграции в 2021-2030 годах был подготовлен при поддержке "Международного агентства развития США" (USAID) и "Программы по развитию толерантности, гражданского сознания и интеграции" (PITA).

Регион Самцхе-Джавахети, расположенный на юге страны и граничащий с Арменией и Турцией, отличается полиэтническим составом населения. Здесь проживают армяне, грузины, русские и греки.

Присоединившись в 2005 году к рамочной Конвенции "О защите национальных меньшинств", Грузия тем самым приняла обязательство уважать этническую самобытность меньшинств и создавать условия, необходимые для реализации их прав. Таким образом, государственная стратегия Грузии по вопросам гражданского равноправия и интеграции преследует цели обеспечения гражданского согласия и равноправия, а также эффективного осуществления политики гражданской интеграции путем защиты этнического и культурного многообразия. Стратегия ориентирована на создание равных возможностей для всех граждан, независимо от их этнической, культурной или религиозной принадлежности.

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Теги:
Самцхе-Джавахети, Грузия

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