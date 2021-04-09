COVID–статистика в Грузии: число инфицированных растет

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 36 578 тестов на коронавирус и выявлено 777 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 8 апреля составляет 2,12%, за две недели – 2,09%, за семь дней – 2,47%. Ранее этот показатель не превышал 2%.

Из 777 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 430. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 62

Имерети – 50

Квемо Картли – 29

Шида Картли – 29

Гурия – 21

Самегрело - Земо Сванети – 91

Кахети – 32

Мцхета-Мтианети – 17

Самцхе-Джавахети – 6

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 10.

На данный момент в Грузии 6 873 активных случая, из них 2 129 нуждаются в стационарном лечении, 285 человек находятся в ковид-гостиницах, 4 459 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 357 пациентов тяжелое, 68 подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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